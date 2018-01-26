بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا''

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بدأ السوق المركزي "أنتيرمارشي" بفرنسا، أمس الخميس 25 جانفي 2018، عملية ترويجية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لأحد المنتجات، في جميع أنحاء مقاطعة "أوفيرن رون آلب".
وقام بتخفيض ثمن علبة الشوكولاتة "نوتيلا"، البالغة الوزن 950 غراما، من 4.50 يورو إلى 1.41 يورو، أي ما يقارب تخفيض 70 في المئة من سعرها. والنتيجة كانت كارثية إذ قامت ضجة كبيرة بين الزبائن الذين تزاحموا وتشاجروا للحصول على المزيد من العلب.
وفي ربع ساعة، لم يتبقى هناك أي علبة "نوتيلا".
وقالت عاملة بأحد مراكز "أنتيرمارشي" في بلدة لهورم الفرنسية: "كنا نحاول أن نتوسط بين الزبائن، لكنهم كانوا يدفعوننا".
وفي سانت-تشاموند، بالرغم من صغر المركز، اختفت 300 علبة "نوتيلا" في مدة ربع ساعة. وقالت عاملة هناك: "كانوا يتقاتلون. بعنا ما نبيعه في ثلاثة أشهر. كان الجميع يشتري "نوتيلا" فقط".
وقالت احدى الفتيات في ريف-دي-جير معلقة على ما شاهدت: "كانوا يتشاجرون كحيوانات. فتم نتف شعر امرأة والإلقاء بعلبة على رأس امرأة عجوز وجرح يد امراة أخرى...إن الأمر فظيع للغاية".
ومن جهتها، قامت العلامة "فيريرو"، صاحبة العلامة التجارية "نوتيلا" بإلقاء اللوم على مراكز "أنتيرمارشي"، حيث قالت في بيان لها "إن الشركة ترغب فى التذكير بأن مجموعة "أنتيرمارشي" قامت باتخاذ قرار هذا العرض وحدها. و تشجب هذه العملية وعواقبها التي تخلق الارتباك وخيبة الظن فــي أذهان المستهلكين".
بدأ السوق المركزي "أنتيرمارشي" بفرنسا، أمس الخميس 25 جانفي 2018، عملية ترويجية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لأحد المنتجات، في جميع أنحاء مقاطعة "أوفيرن رون آلب".
وقام بتخفيض ثمن علبة الشوكولاتة "نوتيلا"، البالغة الوزن 950 غراما، من 4.50 يورو إلى 1.41 يورو، أي ما يقارب تخفيض 70 في المئة من سعرها. والنتيجة كانت كارثية إذ قامت ضجة كبيرة بين الزبائن الذين تزاحموا وتشاجروا للحصول على المزيد من العلب.
وفي ربع ساعة، لم يتبقى هناك أي علبة "نوتيلا".
وقالت عاملة بأحد مراكز "أنتيرمارشي" في بلدة لهورم الفرنسية: "كنا نحاول أن نتوسط بين الزبائن، لكنهم كانوا يدفعوننا".
وفي سانت-تشاموند، بالرغم من صغر المركز، اختفت 300 علبة "نوتيلا" في مدة ربع ساعة. وقالت عاملة هناك: "كانوا يتقاتلون. بعنا ما نبيعه في ثلاثة أشهر. كان الجميع يشتري "نوتيلا" فقط".
وقالت احدى الفتيات في ريف-دي-جير معلقة على ما شاهدت: "كانوا يتشاجرون كحيوانات. فتم نتف شعر امرأة والإلقاء بعلبة على رأس امرأة عجوز وجرح يد امراة أخرى...إن الأمر فظيع للغاية".
ومن جهتها، قامت العلامة "فيريرو"، صاحبة العلامة التجارية "نوتيلا" بإلقاء اللوم على مراكز "أنتيرمارشي"، حيث قالت في بيان لها "إن الشركة ترغب فى التذكير بأن مجموعة "أنتيرمارشي" قامت باتخاذ قرار هذا العرض وحدها. و تشجب هذه العملية وعواقبها التي تخلق الارتباك وخيبة الظن فــي أذهان المستهلكين".
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-