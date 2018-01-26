رفراف: الامن يطيح بعنصر بايع تنظيم "داعش" الارهابي

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بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان مركز الامن الوطني برفراف من ولاية بنزرت القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بعد توفر معطيات تفيد مبايعته لتنظيم "داعش" الارهابي.
وحسب المعطيات الاولية المتوفرة فان مركز الامن برفراف كان قد احتفظ في السابق وتحديدا عام 2015 بهذا الشخص بعد الاشتباه في تورطه في الانضمام الى تنظيم ارهابي و مبايعة تنظيم "داعش". كما تفيد ذات المعطيات الاولية فان العنصر المحتفظ به للمرة الثانية على التوالي من اجل مبايعة تنظيم "داعش" انه يعمل على تمجيد هذا التنظيم عبر صفحته للتوصل الاجتماعي "الفايس بوك" عبر نشر بيانات وصور وافكار هذا التنظيم. في انتظار استكمال الابحاث و احالة الملف على المحكمة الابتدائية ببنزرت ومنه الى القطب القضائي.
بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان مركز الامن الوطني برفراف من ولاية بنزرت القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بعد توفر معطيات تفيد مبايعته لتنظيم "داعش" الارهابي.
وحسب المعطيات الاولية المتوفرة فان مركز الامن برفراف كان قد احتفظ في السابق وتحديدا عام 2015 بهذا الشخص بعد الاشتباه في تورطه في الانضمام الى تنظيم ارهابي و مبايعة تنظيم "داعش". كما تفيد ذات المعطيات الاولية فان العنصر المحتفظ به للمرة الثانية على التوالي من اجل مبايعة تنظيم "داعش" انه يعمل على تمجيد هذا التنظيم عبر صفحته للتوصل الاجتماعي "الفايس بوك" عبر نشر بيانات وصور وافكار هذا التنظيم. في انتظار استكمال الابحاث و احالة الملف على المحكمة الابتدائية ببنزرت ومنه الى القطب القضائي.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-