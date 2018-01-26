رفراف: الامن يطيح بعنصر بايع تنظيم "داعش" الارهابي

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان مركز الامن الوطني برفراف من ولاية بنزرت القبض على شاب في العقد الثالث من العمر بعد توفر معطيات تفيد مبايعته لتنظيم "داعش" الارهابي.

وحسب المعطيات الاولية المتوفرة فان مركز الامن برفراف كان قد احتفظ في السابق وتحديدا عام 2015 بهذا الشخص بعد الاشتباه في تورطه في الانضمام الى تنظيم ارهابي و مبايعة تنظيم "داعش". كما تفيد ذات المعطيات الاولية فان العنصر المحتفظ به للمرة الثانية على التوالي من اجل مبايعة تنظيم "داعش" انه يعمل على تمجيد هذا التنظيم عبر صفحته للتوصل الاجتماعي "الفايس بوك" عبر نشر بيانات وصور وافكار هذا التنظيم. في انتظار استكمال الابحاث و احالة الملف على المحكمة الابتدائية ببنزرت ومنه الى القطب القضائي.