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يوم الجمعة 26 جانفي 2018
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تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بالمعبر الحدودي ببوشبكة
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الأولى
تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بالمعبر الحدودي ببوشبكة
26 جانفي 2018 | 10:25

تم، الجمعة، تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بـالمعبر الحدودي ببوشبكة من ولاية القصرين، وفق ما أكدته الديوانة التونسية.

وتم إقتناء هذا الجهاز في إطار هبة من الدولة الصينية خلال سنة 2017.

وبين المصدر ذاته، أن هذا "الجهاز من أحدث معدات المراقبة بالأشعة على الصعيد العالمي ويتوفر على تقنيات متطورة في مجال تحليل الصور وقوة اختراق عالية تمكن من كشف البضائع المهربة والمواد الممنوعة داخل وحدات الشحن" وتابع "كما يتميز الجهاز الجديد بمردودية مرتفعة تمكن من مراقبة 100 وحدة شحن في الساعة".

يذكر أن الديوانة التونسية تتوفر على ثمانية اجهزة كشف بالاشعة بنفس المواصفات يتم استغلالها بالمكاتب الحدودية البرية والبحرية.

وات
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تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بالمعبر الحدودي ببوشبكة
26 جانفي 2018 | 10:25

تم، الجمعة، تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بـالمعبر الحدودي ببوشبكة من ولاية القصرين، وفق ما أكدته الديوانة التونسية.

وتم إقتناء هذا الجهاز في إطار هبة من الدولة الصينية خلال سنة 2017.

وبين المصدر ذاته، أن هذا "الجهاز من أحدث معدات المراقبة بالأشعة على الصعيد العالمي ويتوفر على تقنيات متطورة في مجال تحليل الصور وقوة اختراق عالية تمكن من كشف البضائع المهربة والمواد الممنوعة داخل وحدات الشحن" وتابع "كما يتميز الجهاز الجديد بمردودية مرتفعة تمكن من مراقبة 100 وحدة شحن في الساعة".

يذكر أن الديوانة التونسية تتوفر على ثمانية اجهزة كشف بالاشعة بنفس المواصفات يتم استغلالها بالمكاتب الحدودية البرية والبحرية.

وات
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وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خطة عمل لتأمين التزود وتحسين حوكمة التصرف في الأنظمة...
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الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
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التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:27
افادت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ان التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين على الاحواز...
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الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018 السّاعة 19:11
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نورالدين بالطيب
حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة !
قرر الاتحاد الأوروبي سحب تونس مع خمسة بلدان أخرى من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وهو التصنيف الذي قرره الاتحاد الاوروبي قبل حوالي شهر في قائمة ضمت سبعة عشرة دولة من بينها...
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