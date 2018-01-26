تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بالمعبر الحدودي ببوشبكة

تم، الجمعة، تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بـالمعبر الحدودي ببوشبكة من ولاية القصرين، وفق ما أكدته الديوانة التونسية.

وتم إقتناء هذا الجهاز في إطار هبة من الدولة الصينية خلال سنة 2017.

وبين المصدر ذاته، أن هذا "الجهاز من أحدث معدات المراقبة بالأشعة على الصعيد العالمي ويتوفر على تقنيات متطورة في مجال تحليل الصور وقوة اختراق عالية تمكن من كشف البضائع المهربة والمواد الممنوعة داخل وحدات الشحن" وتابع "كما يتميز الجهاز الجديد بمردودية مرتفعة تمكن من مراقبة 100 وحدة شحن في الساعة".

يذكر أن الديوانة التونسية تتوفر على ثمانية اجهزة كشف بالاشعة بنفس المواصفات يتم استغلالها بالمكاتب الحدودية البرية والبحرية.

وات