تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بالمعبر الحدودي ببوشبكة

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تم، الجمعة، تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بـالمعبر الحدودي ببوشبكة من ولاية القصرين، وفق ما أكدته الديوانة التونسية.
وتم إقتناء هذا الجهاز في إطار هبة من الدولة الصينية خلال سنة 2017.
وبين المصدر ذاته، أن هذا "الجهاز من أحدث معدات المراقبة بالأشعة على الصعيد العالمي ويتوفر على تقنيات متطورة في مجال تحليل الصور وقوة اختراق عالية تمكن من كشف البضائع المهربة والمواد الممنوعة داخل وحدات الشحن" وتابع "كما يتميز الجهاز الجديد بمردودية مرتفعة تمكن من مراقبة 100 وحدة شحن في الساعة".
يذكر أن الديوانة التونسية تتوفر على ثمانية اجهزة كشف بالاشعة بنفس المواصفات يتم استغلالها بالمكاتب الحدودية البرية والبحرية.
تم، الجمعة، تركيز جهاز جديد للكشف بالأشعة عن الحاويات والمجرورات بـالمعبر الحدودي ببوشبكة من ولاية القصرين، وفق ما أكدته الديوانة التونسية.
وتم إقتناء هذا الجهاز في إطار هبة من الدولة الصينية خلال سنة 2017.
وبين المصدر ذاته، أن هذا "الجهاز من أحدث معدات المراقبة بالأشعة على الصعيد العالمي ويتوفر على تقنيات متطورة في مجال تحليل الصور وقوة اختراق عالية تمكن من كشف البضائع المهربة والمواد الممنوعة داخل وحدات الشحن" وتابع "كما يتميز الجهاز الجديد بمردودية مرتفعة تمكن من مراقبة 100 وحدة شحن في الساعة".
يذكر أن الديوانة التونسية تتوفر على ثمانية اجهزة كشف بالاشعة بنفس المواصفات يتم استغلالها بالمكاتب الحدودية البرية والبحرية.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-