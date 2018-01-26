الديوانة تحجز 34 طنا من الزيتون المهرب

حجزت مصالح الديوانة التونسية بالقصرين 3 شاحنات ثقيلة، ذات ترقيم منجمي تونسي، احتوت على 34 طنا من الزيتون المهرّب معبّأ داخل أكياس تحمل علامة أجنبية، بحسب بلاغ أصدره جهاز الديوانة، الجمعة.

وقد "صدر إذن قضائي فوري ببيع البضاعة المحجوزة بالمزاد العلني ولازالت الأبحاث جارية لتفكيك كامل الشبكة".

وأكد المصدر ذاته أنه "بناء على توفّر معلومة لدى مصالح الديوانة بالقصرين مفادها تهريب كميّات من الزيتون من بلد مجاور وإدخاله إلى تونس عبر مسالك غير شرعيّة، تولّت فرق الديوانة بكل من القصرين وبوشبكة والصخيرات نصب كمائن بمرجع نظرها داخل النطاق الديواني أسفر عن حجز الشاحنات الثلاث".

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