النفيضة: وقفة احتجاجية لعمال مصنع الجلد

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نفذ صباح اليوم عدد من عمال مصنع الجلد بجهة الشقارنية التابعة لمعتمدية النفيضة وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية وذلك إثر سماعهم بوجود قرار لغلق المصنع بعد تواصل انبعاث روائح كريهة منه ومن جهة أخرى أكد معتمد الجهة للشروق اون لاين انه لم يتلقى اي قرار رسمي للغلق.