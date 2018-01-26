الكرواتي "سيليتش" إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

تأهل الكرواتي "مارين سيليتش" المصنف السادس إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوزه على البريطاني "كايل ادموند" المصنف التاسع والأربعين عالميا بثلاث مجموعات دون رد امس الخميس.

ففي المباراة الأولى للدور نصف النهائي للبطولة تغلب سيليتش على ادموند بواقع 6-2 و7-6 و6-2.

ويلتقي سيليتش في النهائي الأول له في البطولة الاسترالية والثالث في تاريخ مشاركاته في بطولات الغراند شلام مع الفائز من المباراة الأخرى التي ستقام اليوم الجمعة بين السويسري روجيه فيدرر (حامل اللقب والمصنف الثاني) والكوري الجنوبي "تشونغ هيون" المصنف الثامن والخمسين عالميا ومفاجأة البطولة.

وقد التقى اللاعب الكرواتي (29 عاما) الصيف الماضي مع "فيدرر" في نهائي بطولة "ويمبلدون" وفاز السويسري ليحرم بذلك منافسه الكرواتي من لقبه الكبير الثاني بعد ذلك الذي توج به عام 2014 في بطولة أمريكا المفتوحة حين تغلب في نصف النهائي على فيدرر بالذات محققا فوزه الوحيد على الأخير من أصل 9 مواجهات حتى الآن.