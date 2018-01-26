محمد التليلي المنصري يكشف عن كلفة الانتخابات البلدية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إنّ ميزانية الهيئة لسنة 2017، في حدود 44 مليون دينار وقع تخصيصها ضمن ميزانية الدولة لعام 2017، وإنّ الحكومة تعهّدت بإكمال مبلغ قيمته 16 مليون دينار.

وأوضح المنصري في حوار أجراه مع وكالة الأناضول، أنّ الكلفة الجملية للانتخابات البلدية ستكون في حدود 60 مليون دينار.

وضمن الاستعدادات للانتخابات، انتدب هيئة الانتخابات 1300 عون إداري، إلى جانب أعضاء الهيئات الفرعية في كامل ولايات البلاد، وهم امتداد لمجلس الهيئة المركزي، وعددهم 90 عضوا.

ويتوزع موظفو الهيئة في 27 إدارة فرعية بكامل البلاد، وفق احتياجات كل إدارة فرعية داخل كل ولاية.

وبحسب رئيس هيئة الانتخابات، فإن السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية يضم 5 ملايين و373 ألف و845 ناخبا، مشيرا إلى أنه خلال مرحلة التسجيل الاستثنائية سجلت الهيئة ألفين و238 تسجيلا إضافيا"، وفق المنصري.