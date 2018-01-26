محمد التليلي المنصري يكشف عن كلفة الانتخابات البلدية

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إنّ ميزانية الهيئة لسنة 2017، في حدود 44 مليون دينار وقع تخصيصها ضمن ميزانية الدولة لعام 2017، وإنّ الحكومة تعهّدت بإكمال مبلغ قيمته 16 مليون دينار.
وأوضح المنصري في حوار أجراه مع وكالة الأناضول، أنّ الكلفة الجملية للانتخابات البلدية ستكون في حدود 60 مليون دينار.
وضمن الاستعدادات للانتخابات، انتدب هيئة الانتخابات 1300 عون إداري، إلى جانب أعضاء الهيئات الفرعية في كامل ولايات البلاد، وهم امتداد لمجلس الهيئة المركزي، وعددهم 90 عضوا.
ويتوزع موظفو الهيئة في 27 إدارة فرعية بكامل البلاد، وفق احتياجات كل إدارة فرعية داخل كل ولاية.
وبحسب رئيس هيئة الانتخابات، فإن السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية يضم 5 ملايين و373 ألف و845 ناخبا، مشيرا إلى أنه خلال مرحلة التسجيل الاستثنائية سجلت الهيئة ألفين و238 تسجيلا إضافيا"، وفق المنصري.
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إنّ ميزانية الهيئة لسنة 2017، في حدود 44 مليون دينار وقع تخصيصها ضمن ميزانية الدولة لعام 2017، وإنّ الحكومة تعهّدت بإكمال مبلغ قيمته 16 مليون دينار.
وأوضح المنصري في حوار أجراه مع وكالة الأناضول، أنّ الكلفة الجملية للانتخابات البلدية ستكون في حدود 60 مليون دينار.
وضمن الاستعدادات للانتخابات، انتدب هيئة الانتخابات 1300 عون إداري، إلى جانب أعضاء الهيئات الفرعية في كامل ولايات البلاد، وهم امتداد لمجلس الهيئة المركزي، وعددهم 90 عضوا.
ويتوزع موظفو الهيئة في 27 إدارة فرعية بكامل البلاد، وفق احتياجات كل إدارة فرعية داخل كل ولاية.
وبحسب رئيس هيئة الانتخابات، فإن السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية يضم 5 ملايين و373 ألف و845 ناخبا، مشيرا إلى أنه خلال مرحلة التسجيل الاستثنائية سجلت الهيئة ألفين و238 تسجيلا إضافيا"، وفق المنصري.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-