اليوم.. ذكرى أحداث 26 جانفي 1978 "الخميس الأسود"

يصادف اليوم الجمعة 26 جانفي 2018، الذكرى الـ40 لأحداث 26 جانفي 1978 المعروف بـ"الخميس الأسود". وهي مواجهات دامية هزت تونس يوم 26 جانفي 1978 إثر الصدامات العنيفة التي شهدها ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة يقودها اتحاد الشغل ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة

فقد شهدت العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم واتحاد الشغل تصدعا حادا بداية من السبعينات نتيجة مطالب عمالية ونقابية وسياسة التصعيد التي انتهجها نظام بورقيبة خاصة بإعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978.

وتؤكد تقارير مستقلة أن حوالي 400 شهيد سقطوا في الأحداث وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش والأمن من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى في حين أقرت حكومة الهادي نويرة بسقوط 52 شهيدا و365 جريحا فقط.