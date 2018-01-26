"أنا أيضا" تطيح بسياسيين كنديين بارزين

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استقال سياسيان كنديان بارزان إثر اتهامات بفعل سلوك مخل بالآداب في الوقت الذي يزداد فيه تأثير حركة أنا أيضا(#مي تو) المناهضة للتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس أن وزيرالرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة كنت ههر (48 عاما) استقال من منصبه بينما تحقق الحكومة في مزاعم بشأن توجيه تعليقات غير لائقة لنساء.
وجاء الإعلان بعد استقالة باتريك براون من زعامة الحزب التقدمي المحافظ المعارض في أونتاريو.
واستقال براون أمس الخميس إثر اتهامات بأنه قام بإيماءات جنسية غير مقبولة تجاه امرأتين.
ونفى براون بشدة هذه الاتهامات التي وردت مساء الأربعاء في تقرير لشبكة (سي.تي.في نيوز).
وقال ترودو "التحرش أيا كان نوعه غير مقبول ومن حق الكنديين العيش والعمل في مناخ خال من التحرش".
وأضاف "نؤمن أنه من الضروري أن ندعم النساء اللواتي يبحن بأمور، وهذا بالضبط ما ستفعله حكومتنا".
وههر وبراون هما أشهر سياسيين يفقدان منصبيهما جراء مزاعم بفعل تصرفات مخلة بالآداب منذ أطلق ضحايا التحرش الجنسي حملة (#مي تو) على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.
وانطلقت الحملة من الولايات المتحدة وتسببت في إقصاء أواستقالة عدد من المشاهير في قطاع الترفيه والسياسة والإعلام،واكتسبت زخما في كندا في الأسابيع الأخيرة وتأثر بها مدرب للفريق الوطني للجمباز والمدير الفني لفرقة مسرحية بارزة في تورونتو.
واستقال جامي بيلي زعيم الحزب التقدمي المحافظ في نوفاسكوشيا يوم الأربعاء بعد أن توصل تحقيق إلى أنه انتهك سياسة عدم التحرش في مكان العمل.
استقال سياسيان كنديان بارزان إثر اتهامات بفعل سلوك مخل بالآداب في الوقت الذي يزداد فيه تأثير حركة أنا أيضا(#مي تو) المناهضة للتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس أن وزيرالرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة كنت ههر (48 عاما) استقال من منصبه بينما تحقق الحكومة في مزاعم بشأن توجيه تعليقات غير لائقة لنساء.
وجاء الإعلان بعد استقالة باتريك براون من زعامة الحزب التقدمي المحافظ المعارض في أونتاريو.
واستقال براون أمس الخميس إثر اتهامات بأنه قام بإيماءات جنسية غير مقبولة تجاه امرأتين.
ونفى براون بشدة هذه الاتهامات التي وردت مساء الأربعاء في تقرير لشبكة (سي.تي.في نيوز).
وقال ترودو "التحرش أيا كان نوعه غير مقبول ومن حق الكنديين العيش والعمل في مناخ خال من التحرش".
وأضاف "نؤمن أنه من الضروري أن ندعم النساء اللواتي يبحن بأمور، وهذا بالضبط ما ستفعله حكومتنا".
وههر وبراون هما أشهر سياسيين يفقدان منصبيهما جراء مزاعم بفعل تصرفات مخلة بالآداب منذ أطلق ضحايا التحرش الجنسي حملة (#مي تو) على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.
وانطلقت الحملة من الولايات المتحدة وتسببت في إقصاء أواستقالة عدد من المشاهير في قطاع الترفيه والسياسة والإعلام،واكتسبت زخما في كندا في الأسابيع الأخيرة وتأثر بها مدرب للفريق الوطني للجمباز والمدير الفني لفرقة مسرحية بارزة في تورونتو.
واستقال جامي بيلي زعيم الحزب التقدمي المحافظ في نوفاسكوشيا يوم الأربعاء بعد أن توصل تحقيق إلى أنه انتهك سياسة عدم التحرش في مكان العمل.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-