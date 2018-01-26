برشلونة يسجل 4000 هدف على ملعبه

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شهدت مباراة برشلونة وإسبانيول، الخميس، في دور الـ 8 لكأس ملك إسبانيا تسجيل البلوغرانا للهدف رقم 4000 خلال المباريات الرسمية على أرضية ملعب "كامب نو".
وجاء الهدف التاريخي بأقدام نجم الفريق ليونيل ميسي، حيث كان هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي المسابقة على حساب الغريم اللدود إسبانيول.
المباراة شهدت أيضا تحقيق الفريق للفوز رقم 1150 على ملعبه الذي جرى افتتاحه رسميا في سبتمبر 1957.
وتوزعت أهداف برشلونة على ملعبه بواقع 2765 هدفا في الدوري الإسباني، و508 أهداف في مباريات كأس الملك، و663 هدفا في المنافسات الأوروبية المختلفة، بجانب 39 هدفا في مباريات كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى 25 هدفا في كأس الدوري الإسباني التي لم تستمر سوى 4 سنوات فقط وتوقفت عام 1986.
شهدت مباراة برشلونة وإسبانيول، الخميس، في دور الـ 8 لكأس ملك إسبانيا تسجيل البلوغرانا للهدف رقم 4000 خلال المباريات الرسمية على أرضية ملعب "كامب نو".
وجاء الهدف التاريخي بأقدام نجم الفريق ليونيل ميسي، حيث كان هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي المسابقة على حساب الغريم اللدود إسبانيول.
المباراة شهدت أيضا تحقيق الفريق للفوز رقم 1150 على ملعبه الذي جرى افتتاحه رسميا في سبتمبر 1957.
وتوزعت أهداف برشلونة على ملعبه بواقع 2765 هدفا في الدوري الإسباني، و508 أهداف في مباريات كأس الملك، و663 هدفا في المنافسات الأوروبية المختلفة، بجانب 39 هدفا في مباريات كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى 25 هدفا في كأس الدوري الإسباني التي لم تستمر سوى 4 سنوات فقط وتوقفت عام 1986.
-
19:54وزارة الفلاحة تضع خطة عمل لتأمين التزود والتحكم في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
26 جانفي 2018
-
19:42الطرابلسي: المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة ليست ضريبة خاصة
26 جانفي 2018
-
19:27التعطل الجزئي لسير قطارات المسافرين بمحطة برشلونة لا يزال متواصلا
26 جانفي 2018
-
19:11الترجي ينجح في تأهيل البلايلي رسميا
26 جانفي 2018
-
19:07الفتح السعودي يعزز صفوفه بإبراهيم الشنيحي
26 جانفي 2018
-
18:53الجيش الجزائري يقضي على 8 ارهابيين خطيرين ويسترجع اسلحة وذخيرة
26 جانفي 2018
-
18:41شركة نقل تونس تاسف لسطو منحرفين على المترو رقم 1 وترويع الركاب
26 جانفي 2018
-
18:32سوسة: سرقت منزل شقيقتها ثم أضرمت فيه النار
26 جانفي 2018
-
-
18:07بطولة الكاس الدولية لكرة القدم: الترجي يمر الى نصف النهائي
26 جانفي 2018
-
17:53توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة
26 جانفي 2018
-
17:39الرمادة: ايقاف ليبي وتشاديين اثنين بحوزتهم سلاح صيد وخراطيش
26 جانفي 2018
-
17:27عائلة الشهيد محمد الزواري تقرّر تعزيز هيئة الدفاع بأربعة عناصر أخرى
26 جانفي 2018
-
17:11إسبانيول يشكو برشلونة على خلفية هتافات الديربي
26 جانفي 2018
-
16:54اجتماع في رئاسة الحكومة بممثلي نقابة الصحفيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس
26 جانفي 2018
-
16:38تونسيون عالقون بلمبيدوزا الايطالية يدخلون في اضراب جوع ويرفضون العودة الى تونس
26 جانفي 2018
-
16:21كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2
26 جانفي 2018
-
16:02منزل تميم: القبض على شخص احتجز رجلا واغتصب زوجته تحت طائلة التهديد
26 جانفي 2018
-
15:52موسمين ونصف للبلايلي مع الترجي
26 جانفي 2018
-