عشرات القتلى في حريق يلتهم مستشفى في كوريا الجنوبية

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نشب حريق كبير في مستشفى بمدينة ميريانج بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد القتلى بلغ 31 قتيلا بينما قال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.
وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.
ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.
وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.
ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.
نشب حريق كبير في مستشفى بمدينة ميريانج بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد القتلى بلغ 31 قتيلا بينما قال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.
وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.
ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.
وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.
ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.
-
07:10برشلونة يسجل 4000 هدف على ملعبه
26 جانفي 2018
-
07:05عشرات القتلى في حريق يلتهم مستشفى في كوريا الجنوبية
26 جانفي 2018
-
06:54بالفيديو.. "حماس" تنشر اعترافات لعناصر من "داعش" في سيناء
26 جانفي 2018
-
23:47برشلونة يكسب "ديربي" كتالونيا ويبلغ المربع الذهبي لكأس الملك
25 جانفي 2018
-
23:03اسم عربي يكتسح ألمانيا ودولا أوروبية
25 جانفي 2018
-
22:29غزالةـ بنزرت: انتحار شاب مراهق
25 جانفي 2018
-
22:18الهادي المقراني يتعرض الى وعكة صحية
25 جانفي 2018
-
21:54الصمار: 15 بيطري يشرفون على عمليات تلقيح مجاني لعدد من رؤوس الابقار
25 جانفي 2018
-
20:51مارشان: حذرت فريقي قبل مواجهة الملعب التونسي
25 جانفي 2018
-
20:35امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي
25 جانفي 2018
-
-
20:09صادرات التمور للموسم الحالي تسجل رقما قياسيا
25 جانفي 2018
-
-
19:41شرط وحيد يفصل نيمار عن ريال مدريد
25 جانفي 2018
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018