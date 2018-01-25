عشرات القتلى في حريق يلتهم مستشفى في كوريا الجنوبية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نشب حريق كبير في مستشفى بمدينة ميريانج بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد القتلى بلغ 31 قتيلا بينما قال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.

وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.