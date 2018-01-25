بالفيديو.. "حماس" تنشر اعترافات لعناصر من "داعش" في سيناء

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أورد جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، مساء الخميس 25 جانفي 2018، مقطع فيديو تحت عنوان "داعش المهمة الجديدة" يوثق اعترافات عنصرين من "ولاية سيناء" المبايعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتحدثون فيها عن قطع المعدات العسكرية والبضائع القادمة إلى القطاع.
وقال العنصر الأول "هاجرت من غزة لولاية سيناء، وبقيت 7 شهور تنقلت في العمل (لم يوضح طبيعته)، وآخر عمل لي في المنطقة الحدودية القريبة من رفح (جنوب قطاع غزة)، وهي قريبة من الأنفاق المؤدية لغزة".
وتابع "في هذه المنطقة كانت بداية التعامل مع الأنفاق، التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول البضائع المحرمة وهي السجائر، والقسم الثاني البضائع العامة (لم يوضحها)، فيما القسم الثالث الخاص بالتنظيمات العسكرية بما فيهم حماس"، مضيفا "بضائع المحرمات يتم إتلافها فورا، فيما بضائع حماس (لم يوضحها) يتم مصادرتها بأي شكل ومنعها وقطعها، والبضائع العامة في البداية لم يكون أي شيء بخصوصها"، لافتا إلى أن الأمر تطور وتمت مصادرة كل البضائع العسكرية وتم التشديد عليها بشكل عام بعد أن أصبحت البضائع متاحة لعامة المسلمين أي عامة أهل غزة ممنوعة بكافة أنوعها.
أما العنصر الثاني فقال: "التحقت من غزة لسيناء شهر ديسمبر 2016، وذهبت إلى منطقة تعرف باسم شبانة، الحدودية في رفح المصرية".
وتابع: "كان التهريب من سيناء لغزة من تلك المنطقة.. وعندما كنت أعمل مرابطا في جهاز الشرطة الإسلامية التابع لولاية سيناء، كانوا عناصر ولاية سيناء يمنعون البضائع والسلاح من دخول غزة".
ونشر جهاز الأمن في غزة اعترافات أحد المنتمين لتنظيم "ولاية سيناء"، اسمه حمزة الزاملي، المتهم بسرقة معدات "المجاهدين" من أحد البيوت في قطاع غزة أثناء صلاة الفجر.
أورد جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، مساء الخميس 25 جانفي 2018، مقطع فيديو تحت عنوان "داعش المهمة الجديدة" يوثق اعترافات عنصرين من "ولاية سيناء" المبايعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتحدثون فيها عن قطع المعدات العسكرية والبضائع القادمة إلى القطاع.
وقال العنصر الأول "هاجرت من غزة لولاية سيناء، وبقيت 7 شهور تنقلت في العمل (لم يوضح طبيعته)، وآخر عمل لي في المنطقة الحدودية القريبة من رفح (جنوب قطاع غزة)، وهي قريبة من الأنفاق المؤدية لغزة".
وتابع "في هذه المنطقة كانت بداية التعامل مع الأنفاق، التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول البضائع المحرمة وهي السجائر، والقسم الثاني البضائع العامة (لم يوضحها)، فيما القسم الثالث الخاص بالتنظيمات العسكرية بما فيهم حماس"، مضيفا "بضائع المحرمات يتم إتلافها فورا، فيما بضائع حماس (لم يوضحها) يتم مصادرتها بأي شكل ومنعها وقطعها، والبضائع العامة في البداية لم يكون أي شيء بخصوصها"، لافتا إلى أن الأمر تطور وتمت مصادرة كل البضائع العسكرية وتم التشديد عليها بشكل عام بعد أن أصبحت البضائع متاحة لعامة المسلمين أي عامة أهل غزة ممنوعة بكافة أنوعها.
أما العنصر الثاني فقال: "التحقت من غزة لسيناء شهر ديسمبر 2016، وذهبت إلى منطقة تعرف باسم شبانة، الحدودية في رفح المصرية".
وتابع: "كان التهريب من سيناء لغزة من تلك المنطقة.. وعندما كنت أعمل مرابطا في جهاز الشرطة الإسلامية التابع لولاية سيناء، كانوا عناصر ولاية سيناء يمنعون البضائع والسلاح من دخول غزة".
ونشر جهاز الأمن في غزة اعترافات أحد المنتمين لتنظيم "ولاية سيناء"، اسمه حمزة الزاملي، المتهم بسرقة معدات "المجاهدين" من أحد البيوت في قطاع غزة أثناء صلاة الفجر.
-
07:10برشلونة يسجل 4000 هدف على ملعبه
26 جانفي 2018
-
07:05عشرات القتلى في حريق يلتهم مستشفى في كوريا الجنوبية
26 جانفي 2018
-
06:54بالفيديو.. "حماس" تنشر اعترافات لعناصر من "داعش" في سيناء
26 جانفي 2018
-
23:47برشلونة يكسب "ديربي" كتالونيا ويبلغ المربع الذهبي لكأس الملك
25 جانفي 2018
-
23:03اسم عربي يكتسح ألمانيا ودولا أوروبية
25 جانفي 2018
-
22:29غزالةـ بنزرت: انتحار شاب مراهق
25 جانفي 2018
-
22:18الهادي المقراني يتعرض الى وعكة صحية
25 جانفي 2018
-
21:54الصمار: 15 بيطري يشرفون على عمليات تلقيح مجاني لعدد من رؤوس الابقار
25 جانفي 2018
-
20:51مارشان: حذرت فريقي قبل مواجهة الملعب التونسي
25 جانفي 2018
-
20:35امم افريقيا لكرة اليد: تونس ومصر في النهائي
25 جانفي 2018
-
-
20:09صادرات التمور للموسم الحالي تسجل رقما قياسيا
25 جانفي 2018
-
-
19:41شرط وحيد يفصل نيمار عن ريال مدريد
25 جانفي 2018
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018