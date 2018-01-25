بالفيديو.. "حماس" تنشر اعترافات لعناصر من "داعش" في سيناء

أورد جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، مساء الخميس 25 جانفي 2018، مقطع فيديو تحت عنوان "داعش المهمة الجديدة" يوثق اعترافات عنصرين من "ولاية سيناء" المبايعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتحدثون فيها عن قطع المعدات العسكرية والبضائع القادمة إلى القطاع.

وقال العنصر الأول "هاجرت من غزة لولاية سيناء، وبقيت 7 شهور تنقلت في العمل (لم يوضح طبيعته)، وآخر عمل لي في المنطقة الحدودية القريبة من رفح (جنوب قطاع غزة)، وهي قريبة من الأنفاق المؤدية لغزة".

وتابع "في هذه المنطقة كانت بداية التعامل مع الأنفاق، التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول البضائع المحرمة وهي السجائر، والقسم الثاني البضائع العامة (لم يوضحها)، فيما القسم الثالث الخاص بالتنظيمات العسكرية بما فيهم حماس"، مضيفا "بضائع المحرمات يتم إتلافها فورا، فيما بضائع حماس (لم يوضحها) يتم مصادرتها بأي شكل ومنعها وقطعها، والبضائع العامة في البداية لم يكون أي شيء بخصوصها"، لافتا إلى أن الأمر تطور وتمت مصادرة كل البضائع العسكرية وتم التشديد عليها بشكل عام بعد أن أصبحت البضائع متاحة لعامة المسلمين أي عامة أهل غزة ممنوعة بكافة أنوعها.

أما العنصر الثاني فقال: "التحقت من غزة لسيناء شهر ديسمبر 2016، وذهبت إلى منطقة تعرف باسم شبانة، الحدودية في رفح المصرية".

وتابع: "كان التهريب من سيناء لغزة من تلك المنطقة.. وعندما كنت أعمل مرابطا في جهاز الشرطة الإسلامية التابع لولاية سيناء، كانوا عناصر ولاية سيناء يمنعون البضائع والسلاح من دخول غزة".

ونشر جهاز الأمن في غزة اعترافات أحد المنتمين لتنظيم "ولاية سيناء"، اسمه حمزة الزاملي، المتهم بسرقة معدات "المجاهدين" من أحد البيوت في قطاع غزة أثناء صلاة الفجر.