جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :

نفذ اليوم الخميس عدد من موظفي بلدية جندوبة ومكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية و خرجوا في مسيرة توقفت امام مقر الولاية احتجاجا على محاولة ادراج مقر البلدية القديم كتراث لا يمكن تعديله أو المساس به و يطالب المحتجون بهدم المقر القديم وإعادة بنائه بناية عصرية تستجيب لتوسع البلدية التي أصبحت تظم أكثر من 120 الف ساكن واكد المحتجون أن البعض يحاول ادراج قصر البلدية كتراث خدمة لمصالحهم الضيقة واكدوا بأنهم سيواصلون احتجاجاتهم بأشكال احتجاجية أخرى إذا لم تستجب الهياكل المعنية لمطالبهم .