النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر

الشروق اون لاين – سهام السعيدي:

علمت الشروق اون لاين ان النائب عن الوطني الحر ونائب رئيس كتلته البرلمانية توفيق الجملي قدم استقالته من الحزب ومن كافة هياكله. كما علمنا أنه تم رسميا قبل قليل قبول الاستقالة في اجتماع مكتب البرلمان.

وتعود أسباب استقالة الجملي حسب مصادرنا إلى عدم وضوح الرؤية على مستوى رئاسة الحزب، إضافة إلى القرار بعدم الدخول في الانتخابات، وعدم ارساء هيكلة جهوية واضحة, فضلا عن عودة من أضروا بالحزب في وقت سابق.