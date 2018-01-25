الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحته الرسمية في الفايسبوك ان الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالكاف تمكنت من الكشف عن عمليات سرقة مواشي يوم 23 جانفي 2018 بضيعة كائنة بجهة السرس من ولاية الكاف، حيث أمكن العثور على 300 رأس غنم يضم أغنام وخرفان وماعز.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالكاف بتسليم المسروق لإصحابه والإحتفاظ بصاحب الضيعة وإبنه والأبحاث متواصلة.