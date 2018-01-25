النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تاهل النجم الرادسي الى الدور النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة اثر انتصاره على الحكمة اللبناني (78-77 ) في اللقاء الذي اقيم اليوم الخميس لحساب الدور نصف النهائي.

وكان النجم الرادسي ازاح في الدور ربع النهائي النجم الساحلي 63-51 امس الاربعاء.

وسيلاقي النجم الرادسي في الدور النهائي المقرر غدا الجمعة المتاهل من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع لاحقا بين هومنتمن اللبناني وجمعية سلا المغربية حاملة اللقب.

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