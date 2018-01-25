نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي

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الشروق اون لاين – منير الزوابي

انتهت منذ قليل مباراة نصف النهائي الاول لبطولة امم افريقيا لكرة اليد المقامة بالغابون بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الانغولي بانتصار ساحق لزملاء مكرم الميساوي

(34 - 14). وكان سواعد قرطاج قد انهوا الشوط الاول على نتيجة (16- 3) وبذلك يمر المنتخب التونسي الى نهائي البطولة ويضمن مقعدا في نهائيات كاس العالم لكرة اليد المقبلة المانيا والسويد 2019 .

في انتظار معرفة منافس تونس في النهائي الذي سيكون اما المنتخب المصري او المغربي اللذان تنطلق مقابلتهما بعد قليل.