رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو

كشف أبرز أصدقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني عن رغبة جديدة تجتاح اللاعب، والتي تتعلق بمستقبله الذي لا يزال مجهولًا.

ويعتبر ميجيل بايتشو من أقرب الأصدقاء لكريستيانو منذ أن كان الدون لاعبًا في صفوف سبورتينغ لشبونة، وخلال حفل في البرتغال، قال ميجيل إن رونالدو يريد إنهاء مسيرته في لشبونة، مؤكدًا: "إنه يود أن يكون ذلك ممكنًا".

وعندما سُئل بايتشو من قبل صحيفة (ريكورد) البرتغالية عن هذا الخيار، رد :"صحيح، إنه يتحدث عن ذلك، في الواقع هو الذي طلب مني أن أقول هذا، إنه احتمال في الهواء حتى الآن".

من جانبها لفتت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، أن ما ذكره صديق نجم ريال مدريد، يتعارض مع تصريحات اللاعب البرتغالي الذي قال في أكثر من مناسبة إنه يريد الاعتزال داخل جدران النادي الملكي.

المصدر: كووورة