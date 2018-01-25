نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية ‎

مكتب نابل- الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

تمكنت الوحدات الامنية التابعة لاقليم شرطة نابل على اثر حملة امنية واسعة النطاق من ايقاف 120 نفرا محل تفتيش و تتبع لدى العدالة و حجز 134 دراجة نارية و حجز سيارتين وفق ما اكده مصدر مطلع للشروق اون لاين بالجهة.