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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
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الأولى
الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018 | 17:14

على هامش مشاركته في الدورة 48 لـمنتدى دافوس الإقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا، من 23 إلى 25 جانفي 2018، تحادث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي مع نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفركوفيتش.

 وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، إلى "سبل الإرتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين وإلى الإستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها بالخصوص اللجنة المشتركة المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الإستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم التي سيشارك فيها المنتخب الوطني التونسي".

   وأكد الجهيناوي خلال اللقاء "تطلع تونس إلى تطوير علاقات التعاون مع روسيا واستغلال كل الإمكانيات المتاحة في هذا المجال".

   من جهته نوّه المسؤول الروسي بالإصلاحات التي تشهدها تونس في جميع المجالات، مبرزا "استعداد بلاده وعزمها على تطوير علاقاتها مع تونس، في كل المجالات".

 

 

 

 

وات
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الأولى
الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018 | 17:14

على هامش مشاركته في الدورة 48 لـمنتدى دافوس الإقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا، من 23 إلى 25 جانفي 2018، تحادث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي مع نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفركوفيتش.

 وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، إلى "سبل الإرتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين وإلى الإستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها بالخصوص اللجنة المشتركة المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الإستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم التي سيشارك فيها المنتخب الوطني التونسي".

   وأكد الجهيناوي خلال اللقاء "تطلع تونس إلى تطوير علاقات التعاون مع روسيا واستغلال كل الإمكانيات المتاحة في هذا المجال".

   من جهته نوّه المسؤول الروسي بالإصلاحات التي تشهدها تونس في جميع المجالات، مبرزا "استعداد بلاده وعزمها على تطوير علاقاتها مع تونس، في كل المجالات".

 

 

 

 

وات
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