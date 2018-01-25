قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

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الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
عقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم اجتماعه الدوري المخصص للنظر في احداث المباريات الاخيرة للرابطة الاولى والثانية واصدر القرارات التالية:
المحترفة الاولى:
- معاقبة لاعب الترجي الرياضي التونسي ماهر بن الصغير بمقابلتين مع مقابلة إضافية من أجل العود ليصبح المجموع 3 مقابلات مع خطية مالية بـ10 الاف دينار.
-عقوبة بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار للاعب الاتحاد المنستيري فهمي بن رمضان من أجل قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور.
بقية العقوبات كانت مالية وشملت اندية النادي الافريقي واتحاد بن قردان اللذين سلطت عليهما غرامة مالية بخمسة الاف دينار وتوبيخ من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير، وكذلك أولمبيك مدنين الذي وجهت اليه الرابطة توبيخا وخطية مالية بـ 7500 دينار.
المحترفة الثانية:
معاقبة أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية بـ 5000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير والحجارة،
-توجيه توبيخ لكل من النادي القربي ومستقبل المرسى وخطية مالية بـ 3000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات
-توبيخ وخطية بـ 2000 دينار على اتحاد تطاوين من أجل العود في إشعال الشماريخ
-ايقاف مسير أمل حمام سوسة أحمد سيف الدين بوزيد لمدة مقابلتين وخطية مالية بـ 1500 دينار من أجل تفوهه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم.
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
عقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم اجتماعه الدوري المخصص للنظر في احداث المباريات الاخيرة للرابطة الاولى والثانية واصدر القرارات التالية:
المحترفة الاولى:
- معاقبة لاعب الترجي الرياضي التونسي ماهر بن الصغير بمقابلتين مع مقابلة إضافية من أجل العود ليصبح المجموع 3 مقابلات مع خطية مالية بـ10 الاف دينار.
-عقوبة بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار للاعب الاتحاد المنستيري فهمي بن رمضان من أجل قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور.
بقية العقوبات كانت مالية وشملت اندية النادي الافريقي واتحاد بن قردان اللذين سلطت عليهما غرامة مالية بخمسة الاف دينار وتوبيخ من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير، وكذلك أولمبيك مدنين الذي وجهت اليه الرابطة توبيخا وخطية مالية بـ 7500 دينار.
المحترفة الثانية:
معاقبة أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية بـ 5000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير والحجارة،
-توجيه توبيخ لكل من النادي القربي ومستقبل المرسى وخطية مالية بـ 3000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات
-توبيخ وخطية بـ 2000 دينار على اتحاد تطاوين من أجل العود في إشعال الشماريخ
-ايقاف مسير أمل حمام سوسة أحمد سيف الدين بوزيد لمدة مقابلتين وخطية مالية بـ 1500 دينار من أجل تفوهه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-