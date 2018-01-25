قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

عقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم اجتماعه الدوري المخصص للنظر في احداث المباريات الاخيرة للرابطة الاولى والثانية واصدر القرارات التالية:

المحترفة الاولى:

- معاقبة لاعب الترجي الرياضي التونسي ماهر بن الصغير بمقابلتين مع مقابلة إضافية من أجل العود ليصبح المجموع 3 مقابلات مع خطية مالية بـ10 الاف دينار.

-عقوبة بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار للاعب الاتحاد المنستيري فهمي بن رمضان من أجل قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور.

بقية العقوبات كانت مالية وشملت اندية النادي الافريقي واتحاد بن قردان اللذين سلطت عليهما غرامة مالية بخمسة الاف دينار وتوبيخ من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير، وكذلك أولمبيك مدنين الذي وجهت اليه الرابطة توبيخا وخطية مالية بـ 7500 دينار.

المحترفة الثانية:

معاقبة أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية بـ 5000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير والحجارة،

-توجيه توبيخ لكل من النادي القربي ومستقبل المرسى وخطية مالية بـ 3000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات

-توبيخ وخطية بـ 2000 دينار على اتحاد تطاوين من أجل العود في إشعال الشماريخ

-ايقاف مسير أمل حمام سوسة أحمد سيف الدين بوزيد لمدة مقابلتين وخطية مالية بـ 1500 دينار من أجل تفوهه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم.