الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 25 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
دولة فلسطين... في فلسطين... لا غيْر
من مظاهر السياسة المغامرة لدونالد ترومب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأخبار التي رشحت عن زيارة نائبه «مايكل بينس» الى المنطقة العربية، حيث بدأت تفوح رائحة مؤامرة جديدة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة بطولة امم اوروبا: ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا...... الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... أسرار جديدة عن انتخابات منظمة الأعراف:النداء والنهضة... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة
الأولى
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018 | 17:06

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

عقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم  اجتماعه الدوري المخصص للنظر في احداث المباريات الاخيرة للرابطة الاولى والثانية واصدر القرارات التالية:

  المحترفة الاولى:

- معاقبة لاعب الترجي الرياضي التونسي ماهر بن الصغير بمقابلتين مع مقابلة إضافية من أجل العود ليصبح المجموع 3 مقابلات مع خطية مالية بـ10 الاف دينار.

-عقوبة بمقابلتين وخطية مالية  قدرها 5 الاف دينار للاعب الاتحاد المنستيري فهمي بن رمضان من أجل قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور.

بقية العقوبات كانت مالية وشملت اندية النادي الافريقي واتحاد بن قردان اللذين سلطت عليهما غرامة مالية بخمسة الاف دينار وتوبيخ من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير، وكذلك أولمبيك مدنين الذي وجهت اليه الرابطة توبيخا وخطية مالية بـ 7500 دينار.

المحترفة الثانية:

معاقبة أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية بـ 5000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير والحجارة،

-توجيه توبيخ لكل من  النادي القربي ومستقبل المرسى وخطية مالية بـ 3000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات

-توبيخ وخطية بـ 2000 دينار على اتحاد تطاوين من أجل العود في إشعال الشماريخ

-ايقاف مسير أمل حمام سوسة أحمد سيف الدين بوزيد  لمدة مقابلتين وخطية مالية بـ 1500 دينار من أجل تفوهه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم.

 

تقرؤون أيضا
فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018 السّاعة 19:29
مكتب قابس- الشروق اون ﻻين - ح. الحفيان : انعقد اليوم الخميس مؤتمر اﻻتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بقابس...
المزيد >>
أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018 السّاعة 19:17
أكد اللاعب أمين بن عمر، أن نبيل معلول، مدرب منتخب تونس، شجعه على خوض تجربة في الدوري السعودي، عبر بوابة أهلي...
المزيد >>
جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018 السّاعة 18:57
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الخميس عدد من موظفي بلدية جندوبة ومكونات المجتمع...
المزيد >>
النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018 السّاعة 18:41
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: علمت الشروق اون لاين ان النائب عن الوطني الحر ونائب رئيس كتلته البرلمانية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018 | 17:06

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

عقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم  اجتماعه الدوري المخصص للنظر في احداث المباريات الاخيرة للرابطة الاولى والثانية واصدر القرارات التالية:

  المحترفة الاولى:

- معاقبة لاعب الترجي الرياضي التونسي ماهر بن الصغير بمقابلتين مع مقابلة إضافية من أجل العود ليصبح المجموع 3 مقابلات مع خطية مالية بـ10 الاف دينار.

-عقوبة بمقابلتين وخطية مالية  قدرها 5 الاف دينار للاعب الاتحاد المنستيري فهمي بن رمضان من أجل قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور.

بقية العقوبات كانت مالية وشملت اندية النادي الافريقي واتحاد بن قردان اللذين سلطت عليهما غرامة مالية بخمسة الاف دينار وتوبيخ من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير، وكذلك أولمبيك مدنين الذي وجهت اليه الرابطة توبيخا وخطية مالية بـ 7500 دينار.

المحترفة الثانية:

معاقبة أولمبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية بـ 5000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير والحجارة،

-توجيه توبيخ لكل من  النادي القربي ومستقبل المرسى وخطية مالية بـ 3000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات

-توبيخ وخطية بـ 2000 دينار على اتحاد تطاوين من أجل العود في إشعال الشماريخ

-ايقاف مسير أمل حمام سوسة أحمد سيف الدين بوزيد  لمدة مقابلتين وخطية مالية بـ 1500 دينار من أجل تفوهه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم.

 

تقرؤون أيضا
فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018 السّاعة 19:29
مكتب قابس- الشروق اون ﻻين - ح. الحفيان : انعقد اليوم الخميس مؤتمر اﻻتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بقابس...
المزيد >>
أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018 السّاعة 19:17
أكد اللاعب أمين بن عمر، أن نبيل معلول، مدرب منتخب تونس، شجعه على خوض تجربة في الدوري السعودي، عبر بوابة أهلي...
المزيد >>
جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018 السّاعة 18:57
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الخميس عدد من موظفي بلدية جندوبة ومكونات المجتمع...
المزيد >>
النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018 السّاعة 18:41
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: علمت الشروق اون لاين ان النائب عن الوطني الحر ونائب رئيس كتلته البرلمانية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
دولة فلسطين... في فلسطين... لا غيْر
من مظاهر السياسة المغامرة لدونالد ترومب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأخبار التي رشحت عن زيارة نائبه «مايكل بينس» الى المنطقة العربية، حيث بدأت تفوح رائحة مؤامرة جديدة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة بطولة امم اوروبا: ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا...... الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... أسرار جديدة عن انتخابات منظمة الأعراف:النداء والنهضة... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة
﻿