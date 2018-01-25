النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم

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افاد النادي الافريقي في بلاغ اليوم الخميس انه " سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم الثلاثاء 20 فيفري المقبل باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة وذلك من اجل تنقيح القانون الاساسي للجمعية".
واوضح البلاغ " ان الهيئة التسييرية لجمعية النادي الافريقي المجتمعة بتاريخ الاثنين 22 جانفي بحديقة الرياضة منير القبايلي برئاسة مروان حمودية وبحضور كافة أعضائها وتجسيما لما تم الاعلان عنه بالجلسة العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد 12 نوفمبر 2017 .. واحتراما للأجل المتفق عليه خلال أعمال هاته الجلسة الذي يقتضي عقد جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان الرسمي عن نتائج الجلسة الأولى واعتبارا وأن الجلسة العامة الانتخابية ينظمها القانون الأساسي للجمعية وأمام إجماع كل المتدخلين في شأن النادي الافريقي من مسيرين وأحباء على ضرورة تنقيح القانون الأساسي ليكون في مستوى تطلعاتهم ومواكبا لما تشهده جمعية النادي الافريقي من تطور فإن رئيس الهيئة التسييرية يعلم منخرطي وجماهير النادي بتحديد يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 كموعد للجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي لجمعية النادي الافريقي وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال".
ويشار الى ان رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي لطفي الزاهي افاد في وقت سابق أن " تعديل النظام الأساسي للفريق سيتم على أساس الحوار والتوافق " مضيفا " انطلقت الهيئة منذ انتخابها وتسلمها لمهامها يوم 12 نوفمبر الفارط في عملها .. وقد اجرت لقاءات ومشاورات خلال الفترة الماضية مع عدد من ابناء الفريق وبعض الخبراء في القانون على غرار ماهر السنوسي ورافع بن عاشور وذلك بهدف توسيع المشاركة وتعميق الحوار بين جميع الاطراف".
وجدير بالتذكير ان موضوع اعادة صياغة القانون الاساسي للنادي الافريقي مطلب قديم يتم التداول بشانه منذ 2012 وقد اعيد طرحه من جديد للنقاش في شهر نوفمبر الماضي.
افاد النادي الافريقي في بلاغ اليوم الخميس انه " سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم الثلاثاء 20 فيفري المقبل باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة وذلك من اجل تنقيح القانون الاساسي للجمعية".
واوضح البلاغ " ان الهيئة التسييرية لجمعية النادي الافريقي المجتمعة بتاريخ الاثنين 22 جانفي بحديقة الرياضة منير القبايلي برئاسة مروان حمودية وبحضور كافة أعضائها وتجسيما لما تم الاعلان عنه بالجلسة العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد 12 نوفمبر 2017 .. واحتراما للأجل المتفق عليه خلال أعمال هاته الجلسة الذي يقتضي عقد جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان الرسمي عن نتائج الجلسة الأولى واعتبارا وأن الجلسة العامة الانتخابية ينظمها القانون الأساسي للجمعية وأمام إجماع كل المتدخلين في شأن النادي الافريقي من مسيرين وأحباء على ضرورة تنقيح القانون الأساسي ليكون في مستوى تطلعاتهم ومواكبا لما تشهده جمعية النادي الافريقي من تطور فإن رئيس الهيئة التسييرية يعلم منخرطي وجماهير النادي بتحديد يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 كموعد للجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي لجمعية النادي الافريقي وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال".
ويشار الى ان رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي لطفي الزاهي افاد في وقت سابق أن " تعديل النظام الأساسي للفريق سيتم على أساس الحوار والتوافق " مضيفا " انطلقت الهيئة منذ انتخابها وتسلمها لمهامها يوم 12 نوفمبر الفارط في عملها .. وقد اجرت لقاءات ومشاورات خلال الفترة الماضية مع عدد من ابناء الفريق وبعض الخبراء في القانون على غرار ماهر السنوسي ورافع بن عاشور وذلك بهدف توسيع المشاركة وتعميق الحوار بين جميع الاطراف".
وجدير بالتذكير ان موضوع اعادة صياغة القانون الاساسي للنادي الافريقي مطلب قديم يتم التداول بشانه منذ 2012 وقد اعيد طرحه من جديد للنقاش في شهر نوفمبر الماضي.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-