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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
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الأولى
النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018 | 17:30

افاد النادي الافريقي في بلاغ اليوم الخميس انه " سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم الثلاثاء 20 فيفري المقبل باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة وذلك من اجل تنقيح القانون الاساسي للجمعية".

   واوضح البلاغ " ان الهيئة التسييرية لجمعية النادي الافريقي المجتمعة بتاريخ الاثنين 22 جانفي بحديقة الرياضة منير القبايلي برئاسة مروان حمودية وبحضور كافة أعضائها وتجسيما لما تم الاعلان عنه بالجلسة العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد 12 نوفمبر 2017 .. واحتراما للأجل المتفق عليه خلال أعمال هاته الجلسة الذي يقتضي عقد جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان الرسمي عن نتائج الجلسة الأولى واعتبارا وأن الجلسة العامة الانتخابية ينظمها القانون الأساسي للجمعية وأمام إجماع كل المتدخلين في شأن النادي الافريقي من مسيرين وأحباء على ضرورة تنقيح القانون الأساسي ليكون في مستوى تطلعاتهم ومواكبا لما تشهده جمعية النادي الافريقي من تطور فإن رئيس الهيئة التسييرية يعلم منخرطي وجماهير النادي بتحديد يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 كموعد للجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي لجمعية النادي الافريقي وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال".

   ويشار الى ان رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي لطفي الزاهي افاد في وقت سابق أن " تعديل النظام الأساسي للفريق سيتم على أساس الحوار والتوافق " مضيفا " انطلقت الهيئة منذ انتخابها وتسلمها لمهامها يوم 12 نوفمبر الفارط في عملها .. وقد اجرت لقاءات ومشاورات خلال الفترة الماضية مع عدد من ابناء الفريق وبعض الخبراء في القانون على غرار ماهر السنوسي ورافع بن عاشور وذلك بهدف توسيع المشاركة وتعميق الحوار بين جميع الاطراف".

   وجدير بالتذكير ان موضوع اعادة صياغة القانون الاساسي للنادي الافريقي مطلب قديم يتم التداول بشانه منذ 2012 وقد اعيد طرحه من جديد للنقاش في شهر نوفمبر الماضي.

   

وات
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الأولى
النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018 | 17:30

افاد النادي الافريقي في بلاغ اليوم الخميس انه " سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم الثلاثاء 20 فيفري المقبل باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة وذلك من اجل تنقيح القانون الاساسي للجمعية".

   واوضح البلاغ " ان الهيئة التسييرية لجمعية النادي الافريقي المجتمعة بتاريخ الاثنين 22 جانفي بحديقة الرياضة منير القبايلي برئاسة مروان حمودية وبحضور كافة أعضائها وتجسيما لما تم الاعلان عنه بالجلسة العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد 12 نوفمبر 2017 .. واحتراما للأجل المتفق عليه خلال أعمال هاته الجلسة الذي يقتضي عقد جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان الرسمي عن نتائج الجلسة الأولى واعتبارا وأن الجلسة العامة الانتخابية ينظمها القانون الأساسي للجمعية وأمام إجماع كل المتدخلين في شأن النادي الافريقي من مسيرين وأحباء على ضرورة تنقيح القانون الأساسي ليكون في مستوى تطلعاتهم ومواكبا لما تشهده جمعية النادي الافريقي من تطور فإن رئيس الهيئة التسييرية يعلم منخرطي وجماهير النادي بتحديد يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 كموعد للجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي لجمعية النادي الافريقي وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال".

   ويشار الى ان رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي لطفي الزاهي افاد في وقت سابق أن " تعديل النظام الأساسي للفريق سيتم على أساس الحوار والتوافق " مضيفا " انطلقت الهيئة منذ انتخابها وتسلمها لمهامها يوم 12 نوفمبر الفارط في عملها .. وقد اجرت لقاءات ومشاورات خلال الفترة الماضية مع عدد من ابناء الفريق وبعض الخبراء في القانون على غرار ماهر السنوسي ورافع بن عاشور وذلك بهدف توسيع المشاركة وتعميق الحوار بين جميع الاطراف".

   وجدير بالتذكير ان موضوع اعادة صياغة القانون الاساسي للنادي الافريقي مطلب قديم يتم التداول بشانه منذ 2012 وقد اعيد طرحه من جديد للنقاش في شهر نوفمبر الماضي.

   

وات
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