رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة

أعلن أهلي جدة، عصر اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

وقالت الصفحة الرسمية لأهلي جدة على تويتر اليوم، إنه جرى توقيع العقد بحضور أحمد بامعوضة مدير الاحتراف بالنادي الأهلي ورضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي.

ويلعب بن عمر في مركز الوسط المدافع، حيث يتوقع وصوله إلى جدة للانضمام إلى فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة.

وساعد انسحاب النصر السعودي من المفاوضات مع اللاعب، على حسم الأهلي للصفقة، فضلا عن أن رغبة الراقي في ضم بن عمر حتى نهاية الموسم فقط، تطابق مع طلب النجم الساحلي استعادته الصيف المقبل، ما ساهم في إنجاز الصفقة سريعا.

و تقرر ان يصل بن عمر الى مدينة جدة بعد ان تم توقيع العقود بين احمد بامعوضة مدير الاحتراف بالاهلي و رضا شرف الدين رئيس نادي النجم.

ووجه وجه طارق كيال نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، الشكر إلى سلمان المالك رئيس النصر، بعد ان انسحب من مفاوضات بن عمر، عقب علمه بأن الأهلي سبق وبدأ المفاوضات مع نادي النجم الساحلي.

وكتب كيال عبر صفحته على تويتر "أشكر أخي الأستاذ سلمان المالك رئيس النصر، الذي انسحب عندما علم أن النادي الأهلي يفاوض اللاعب والنجم، واتصل بي وبين لي أنه لم يكن لديه علم بهذا التفاوض".

وأضاف "تبقى علاقة الأهلي مع النصر وبقية الأندية السعودية محل احترام وتقدير

المصدر: كووورة