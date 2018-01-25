رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة

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أعلن أهلي جدة، عصر اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.
وقالت الصفحة الرسمية لأهلي جدة على تويتر اليوم، إنه جرى توقيع العقد بحضور أحمد بامعوضة مدير الاحتراف بالنادي الأهلي ورضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي.
ويلعب بن عمر في مركز الوسط المدافع، حيث يتوقع وصوله إلى جدة للانضمام إلى فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة.
وساعد انسحاب النصر السعودي من المفاوضات مع اللاعب، على حسم الأهلي للصفقة، فضلا عن أن رغبة الراقي في ضم بن عمر حتى نهاية الموسم فقط، تطابق مع طلب النجم الساحلي استعادته الصيف المقبل، ما ساهم في إنجاز الصفقة سريعا.
و تقرر ان يصل بن عمر الى مدينة جدة بعد ان تم توقيع العقود بين احمد بامعوضة مدير الاحتراف بالاهلي و رضا شرف الدين رئيس نادي النجم.
ووجه وجه طارق كيال نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، الشكر إلى سلمان المالك رئيس النصر، بعد ان انسحب من مفاوضات بن عمر، عقب علمه بأن الأهلي سبق وبدأ المفاوضات مع نادي النجم الساحلي.
وكتب كيال عبر صفحته على تويتر "أشكر أخي الأستاذ سلمان المالك رئيس النصر، الذي انسحب عندما علم أن النادي الأهلي يفاوض اللاعب والنجم، واتصل بي وبين لي أنه لم يكن لديه علم بهذا التفاوض".
وأضاف "تبقى علاقة الأهلي مع النصر وبقية الأندية السعودية محل احترام وتقدير
أعلن أهلي جدة، عصر اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.
وقالت الصفحة الرسمية لأهلي جدة على تويتر اليوم، إنه جرى توقيع العقد بحضور أحمد بامعوضة مدير الاحتراف بالنادي الأهلي ورضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي.
ويلعب بن عمر في مركز الوسط المدافع، حيث يتوقع وصوله إلى جدة للانضمام إلى فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة.
وساعد انسحاب النصر السعودي من المفاوضات مع اللاعب، على حسم الأهلي للصفقة، فضلا عن أن رغبة الراقي في ضم بن عمر حتى نهاية الموسم فقط، تطابق مع طلب النجم الساحلي استعادته الصيف المقبل، ما ساهم في إنجاز الصفقة سريعا.
و تقرر ان يصل بن عمر الى مدينة جدة بعد ان تم توقيع العقود بين احمد بامعوضة مدير الاحتراف بالاهلي و رضا شرف الدين رئيس نادي النجم.
ووجه وجه طارق كيال نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، الشكر إلى سلمان المالك رئيس النصر، بعد ان انسحب من مفاوضات بن عمر، عقب علمه بأن الأهلي سبق وبدأ المفاوضات مع نادي النجم الساحلي.
وكتب كيال عبر صفحته على تويتر "أشكر أخي الأستاذ سلمان المالك رئيس النصر، الذي انسحب عندما علم أن النادي الأهلي يفاوض اللاعب والنجم، واتصل بي وبين لي أنه لم يكن لديه علم بهذا التفاوض".
وأضاف "تبقى علاقة الأهلي مع النصر وبقية الأندية السعودية محل احترام وتقدير
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-