الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 25 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
دولة فلسطين... في فلسطين... لا غيْر
من مظاهر السياسة المغامرة لدونالد ترومب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأخبار التي رشحت عن زيارة نائبه «مايكل بينس» الى المنطقة العربية، حيث بدأت تفوح رائحة مؤامرة جديدة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة بطولة امم اوروبا: ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا...... الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... أسرار جديدة عن انتخابات منظمة الأعراف:النداء والنهضة... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة
الأولى
السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018 | 16:21

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، السعودية غموض اختفاء لاعب نادي الشروق أحد أندية دوري المحافظة، لدرجة الشباب، قاسم حبيب الشريط.

وتبين أن شاباً (19سنة)، كان على خلاف مع اللاعب الشريط (18سنة)، وقام بقتله طعناً بالسكين، وتخلص من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية في منطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة.

وقد اعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وعثر عليها رجال الأمن.

وكان والد اللاعب وهو أربعيني، قد أبلغ في وقت سابق عن اختفاء ابنه قاسم حبيب الشريط.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، فقد باشر المختصون في الشرطة إجراءات البحث والتحري عن الشاب المختفي في حينه، وتم القبض على شاب (19 سنة)، بعد توصل الشرطة إلى معلومات دقيقة تشير لتورطه في اختفاء اللاعب.

وأضاف البيان، أنه وبعد الاستجوابات الأولية معه، اعترف بإقدامه على قتل الشاب طعناً بالسكين، ورمي جثمانه بأحد المصارف المائية، وذلك إثر خلاف سابق مع المجني عليه، وأرشد لمكان الجثة حيث تم العثور عليها.

 

تقرؤون أيضا
فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018 السّاعة 19:29
مكتب قابس- الشروق اون ﻻين - ح. الحفيان : انعقد اليوم الخميس مؤتمر اﻻتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بقابس...
المزيد >>
أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018 السّاعة 19:17
أكد اللاعب أمين بن عمر، أن نبيل معلول، مدرب منتخب تونس، شجعه على خوض تجربة في الدوري السعودي، عبر بوابة أهلي...
المزيد >>
جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018 السّاعة 18:57
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الخميس عدد من موظفي بلدية جندوبة ومكونات المجتمع...
المزيد >>
النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018 السّاعة 18:41
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: علمت الشروق اون لاين ان النائب عن الوطني الحر ونائب رئيس كتلته البرلمانية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018 | 16:21

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، السعودية غموض اختفاء لاعب نادي الشروق أحد أندية دوري المحافظة، لدرجة الشباب، قاسم حبيب الشريط.

وتبين أن شاباً (19سنة)، كان على خلاف مع اللاعب الشريط (18سنة)، وقام بقتله طعناً بالسكين، وتخلص من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية في منطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة.

وقد اعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وعثر عليها رجال الأمن.

وكان والد اللاعب وهو أربعيني، قد أبلغ في وقت سابق عن اختفاء ابنه قاسم حبيب الشريط.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، فقد باشر المختصون في الشرطة إجراءات البحث والتحري عن الشاب المختفي في حينه، وتم القبض على شاب (19 سنة)، بعد توصل الشرطة إلى معلومات دقيقة تشير لتورطه في اختفاء اللاعب.

وأضاف البيان، أنه وبعد الاستجوابات الأولية معه، اعترف بإقدامه على قتل الشاب طعناً بالسكين، ورمي جثمانه بأحد المصارف المائية، وذلك إثر خلاف سابق مع المجني عليه، وأرشد لمكان الجثة حيث تم العثور عليها.

 

تقرؤون أيضا
فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018 السّاعة 19:29
مكتب قابس- الشروق اون ﻻين - ح. الحفيان : انعقد اليوم الخميس مؤتمر اﻻتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بقابس...
المزيد >>
أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018 السّاعة 19:17
أكد اللاعب أمين بن عمر، أن نبيل معلول، مدرب منتخب تونس، شجعه على خوض تجربة في الدوري السعودي، عبر بوابة أهلي...
المزيد >>
جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018 السّاعة 18:57
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني : نفذ اليوم الخميس عدد من موظفي بلدية جندوبة ومكونات المجتمع...
المزيد >>
النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018 السّاعة 18:41
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: علمت الشروق اون لاين ان النائب عن الوطني الحر ونائب رئيس كتلته البرلمانية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
دولة فلسطين... في فلسطين... لا غيْر
من مظاهر السياسة المغامرة لدونالد ترومب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأخبار التي رشحت عن زيارة نائبه «مايكل بينس» الى المنطقة العربية، حيث بدأت تفوح رائحة مؤامرة جديدة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة بطولة امم اوروبا: ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا...... الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... أسرار جديدة عن انتخابات منظمة الأعراف:النداء والنهضة... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة
﻿