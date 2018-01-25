السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، السعودية غموض اختفاء لاعب نادي الشروق أحد أندية دوري المحافظة، لدرجة الشباب، قاسم حبيب الشريط.

وتبين أن شاباً (19سنة)، كان على خلاف مع اللاعب الشريط (18سنة)، وقام بقتله طعناً بالسكين، وتخلص من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية في منطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة.

وقد اعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وعثر عليها رجال الأمن.

وكان والد اللاعب وهو أربعيني، قد أبلغ في وقت سابق عن اختفاء ابنه قاسم حبيب الشريط.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، فقد باشر المختصون في الشرطة إجراءات البحث والتحري عن الشاب المختفي في حينه، وتم القبض على شاب (19 سنة)، بعد توصل الشرطة إلى معلومات دقيقة تشير لتورطه في اختفاء اللاعب.

وأضاف البيان، أنه وبعد الاستجوابات الأولية معه، اعترف بإقدامه على قتل الشاب طعناً بالسكين، ورمي جثمانه بأحد المصارف المائية، وذلك إثر خلاف سابق مع المجني عليه، وأرشد لمكان الجثة حيث تم العثور عليها.