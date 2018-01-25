السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية

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كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، السعودية غموض اختفاء لاعب نادي الشروق أحد أندية دوري المحافظة، لدرجة الشباب، قاسم حبيب الشريط.
وتبين أن شاباً (19سنة)، كان على خلاف مع اللاعب الشريط (18سنة)، وقام بقتله طعناً بالسكين، وتخلص من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية في منطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة.
وقد اعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وعثر عليها رجال الأمن.
وكان والد اللاعب وهو أربعيني، قد أبلغ في وقت سابق عن اختفاء ابنه قاسم حبيب الشريط.
ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، فقد باشر المختصون في الشرطة إجراءات البحث والتحري عن الشاب المختفي في حينه، وتم القبض على شاب (19 سنة)، بعد توصل الشرطة إلى معلومات دقيقة تشير لتورطه في اختفاء اللاعب.
وأضاف البيان، أنه وبعد الاستجوابات الأولية معه، اعترف بإقدامه على قتل الشاب طعناً بالسكين، ورمي جثمانه بأحد المصارف المائية، وذلك إثر خلاف سابق مع المجني عليه، وأرشد لمكان الجثة حيث تم العثور عليها.
كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، السعودية غموض اختفاء لاعب نادي الشروق أحد أندية دوري المحافظة، لدرجة الشباب، قاسم حبيب الشريط.
وتبين أن شاباً (19سنة)، كان على خلاف مع اللاعب الشريط (18سنة)، وقام بقتله طعناً بالسكين، وتخلص من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية في منطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة.
وقد اعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وعثر عليها رجال الأمن.
وكان والد اللاعب وهو أربعيني، قد أبلغ في وقت سابق عن اختفاء ابنه قاسم حبيب الشريط.
ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، فقد باشر المختصون في الشرطة إجراءات البحث والتحري عن الشاب المختفي في حينه، وتم القبض على شاب (19 سنة)، بعد توصل الشرطة إلى معلومات دقيقة تشير لتورطه في اختفاء اللاعب.
وأضاف البيان، أنه وبعد الاستجوابات الأولية معه، اعترف بإقدامه على قتل الشاب طعناً بالسكين، ورمي جثمانه بأحد المصارف المائية، وذلك إثر خلاف سابق مع المجني عليه، وأرشد لمكان الجثة حيث تم العثور عليها.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-