فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

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تونس - الشروق اون لاين:
أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تقرّر طبق ما أوصى به المجلس الوطني المنعقد بسكرة يوم 06 جانفي 2018 عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي السبت والأحد 24 و 25 فيفري 2018، وستجرى في اليوم الثاني انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة.
وعملا بمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للجمعية فإنه لا ينتخب إلا من رشح نفسه لعضوية المكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر بما لا يقل عن 20 يوما إما مباشرة لدى الكاتب العام مقابل وصل أو رسالة مضمونة الوصول توجه باسم الكاتب العام وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد.
وبناء على ذلك فقد تقرّر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية ابتداء من يوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية.
علما وأن المقتضيات الجديدة للفصل 13 من النظام الأساسي تنص على أن المكتب التنفيذي يتركب من 11 عضوا أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضوان عن كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية ولا يمكن أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي إلا من باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل دون أن يكون منخرطا في هيئة مهنية أخرى.
لذا فعلى الراغبين في الترشح أن يقدموا مطالبهم مباشرة إلى السيد الكاتب العام للجمعية أو بموجب طلب محرّر باسم الكاتب العام يقدم بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد.
كما يعلم المكتب التنفيذي أنه وبقصد ملائمة الترشحات للنظام الأساسي للجمعية فقد تم إعداد تصريح نموذجي مرفق بهذا البلاغ يمضيه القاضي المترشح سواء عند تقديمه لطلبه وفي كل حال قبل انقضاء آجال الترشح يتعلق بتوفر الشروط القانونية للترشح طبق المقتضيات المضمنة بالفصل 13 من النظام الأساسي للجمعية إضافة للمعطيات الخاصة بانخراط المترشح بجمعية القضاة التونسيين ومدة مباشرته للقضاء .لذا فالمرغوب الحرص على إمضاء التصريح وتضمينه البيانات المستوجبة للبت في الترشح.
تونس - الشروق اون لاين:
أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تقرّر طبق ما أوصى به المجلس الوطني المنعقد بسكرة يوم 06 جانفي 2018 عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي السبت والأحد 24 و 25 فيفري 2018، وستجرى في اليوم الثاني انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة.
وعملا بمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للجمعية فإنه لا ينتخب إلا من رشح نفسه لعضوية المكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر بما لا يقل عن 20 يوما إما مباشرة لدى الكاتب العام مقابل وصل أو رسالة مضمونة الوصول توجه باسم الكاتب العام وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد.
وبناء على ذلك فقد تقرّر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية ابتداء من يوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية.
علما وأن المقتضيات الجديدة للفصل 13 من النظام الأساسي تنص على أن المكتب التنفيذي يتركب من 11 عضوا أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضوان عن كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية ولا يمكن أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي إلا من باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل دون أن يكون منخرطا في هيئة مهنية أخرى.
لذا فعلى الراغبين في الترشح أن يقدموا مطالبهم مباشرة إلى السيد الكاتب العام للجمعية أو بموجب طلب محرّر باسم الكاتب العام يقدم بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي هذه الحالة فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الإيداع بالبريد.
كما يعلم المكتب التنفيذي أنه وبقصد ملائمة الترشحات للنظام الأساسي للجمعية فقد تم إعداد تصريح نموذجي مرفق بهذا البلاغ يمضيه القاضي المترشح سواء عند تقديمه لطلبه وفي كل حال قبل انقضاء آجال الترشح يتعلق بتوفر الشروط القانونية للترشح طبق المقتضيات المضمنة بالفصل 13 من النظام الأساسي للجمعية إضافة للمعطيات الخاصة بانخراط المترشح بجمعية القضاة التونسيين ومدة مباشرته للقضاء .لذا فالمرغوب الحرص على إمضاء التصريح وتضمينه البيانات المستوجبة للبت في الترشح.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-