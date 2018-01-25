وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال

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15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
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قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لن تكون أبدا في دائرة النفوذ السعودي.
وصرح الوزير في مقابلة حصرية مع موقع "أوبينيون إنترناسيونال" الإخباري الفرنسي: "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا".
وأضاف أن "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها. أنها تتخذ قراراتها بكل استقلالية وهذا الأمر غير قابل للتفاوض وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".
وتابع: "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير وليس سوى السياسة والحوار سبيل لخروجنا من هذه الأزمة".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 جوان الماضي علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.
وقال وزير الخارجية القطري: "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية".
وأضاف: "عندما ننظر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لن تكون أبدا في دائرة النفوذ السعودي.
وصرح الوزير في مقابلة حصرية مع موقع "أوبينيون إنترناسيونال" الإخباري الفرنسي: "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا".
وأضاف أن "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها. أنها تتخذ قراراتها بكل استقلالية وهذا الأمر غير قابل للتفاوض وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".
وتابع: "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير وليس سوى السياسة والحوار سبيل لخروجنا من هذه الأزمة".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 جوان الماضي علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.
وقال وزير الخارجية القطري: "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية".
وأضاف: "عندما ننظر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-