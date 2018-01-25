مؤتمر اتحاد الفلاحة ببنعروس يسفر عن تجديد الثقة في 75 بالمائة من أعضاء المكتب المتخلي

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أسفرت نتائج أشغال المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببن عروس ، اليوم الخميس، عن تجديد الثقة في 75 بالمائة من أعضاء المكتب المتخلي فيما بلغت نسبة التجديد نحو 25 بالمائة، وذلك بحضور عدد من فلاحي الجهة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني.
وقدّم أعضاء المكتب الجهوي المتخلي التقريرين الأدبي والمالي وتم عرضه على الحاضرين للمصادقة قبل أن يفتح المجال لتدخلات الحاضرين من فلاحي الجهة لعرض مشاغل القطاع.
وتطرّق العاملون في القطاع إلى غلاء أسعار الأعلاف وصعوبة الحصول عليها، في ظل عدم تنظيم القطاع، مطالبين بضرورة الترفيع في منحة المحروقات وتيسير الاجراءات المرتبطة بهذا المستوى، وبتسوية الوضعية العقارية لعدد من القطع الفلاحية و تمكين شاغريها من سندات ملكية والنظر بجدية إلى مشكلة المديونية التي ارهقت العديد من الفلاحين.
وأوضح رئيس المؤتمر وعضو المكتب التنفيذي الوطني، علي نجم الدين قيزة، في تصريح ل (وات) بالجهة، أن تجديد الهياكل الجهوية للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري يندرج في إطار التزام المنظمة بالنهج الديمقراطي في التسيير ، كما تنص عليه التشريعات المنظمة لعملها وهي مناسبة يفتح فيها المجال لكافة منخرطيها للتعبير عن مشاغلهم وتقييم أداء هذه الهياكل وتجديدها قبل إجراء المؤتمر الانتخابي الوطني المقرر عقده في شهر ماي المقبل.
ومن جهته، بيّن رئيس الاتحاد الجهوي (الذي اعيد انتخابه لفترة ثانية)، الكيلاني الساحلي، ان من أبرز الملفات التي سيعمل عليها المكتب الجديد هي مشكلة ندرة مياه الري والبحث عن حلول تقنية وفنية لمعالجة هذا الاشكال ومديونية الفلاحين والطريق السريعة الجديدة التي تقطع جزءا من الأراضي الخصبة .
يشار الى أن المساحة الجملية للأراضي الفلاحية في ولاية بن عروس تقدر بنحو 36 ألف هكتار وتحتل الولاية المراتب الأولى في إنتاج عدد من أصناف الأشجار المثمرة.
يذكر أن انتخابات المؤتمر الجهوي لم تشهد تنافسا بين القائمات، حيث تم تسجيل 12 مطلب ترشّح لعضوية المكتب الجديد وهو ما يعادل نصاب النيابات المطلوبة لتجديد الاتحاد الجهوي.
أسفرت نتائج أشغال المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببن عروس ، اليوم الخميس، عن تجديد الثقة في 75 بالمائة من أعضاء المكتب المتخلي فيما بلغت نسبة التجديد نحو 25 بالمائة، وذلك بحضور عدد من فلاحي الجهة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني.
وقدّم أعضاء المكتب الجهوي المتخلي التقريرين الأدبي والمالي وتم عرضه على الحاضرين للمصادقة قبل أن يفتح المجال لتدخلات الحاضرين من فلاحي الجهة لعرض مشاغل القطاع.
وتطرّق العاملون في القطاع إلى غلاء أسعار الأعلاف وصعوبة الحصول عليها، في ظل عدم تنظيم القطاع، مطالبين بضرورة الترفيع في منحة المحروقات وتيسير الاجراءات المرتبطة بهذا المستوى، وبتسوية الوضعية العقارية لعدد من القطع الفلاحية و تمكين شاغريها من سندات ملكية والنظر بجدية إلى مشكلة المديونية التي ارهقت العديد من الفلاحين.
وأوضح رئيس المؤتمر وعضو المكتب التنفيذي الوطني، علي نجم الدين قيزة، في تصريح ل (وات) بالجهة، أن تجديد الهياكل الجهوية للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري يندرج في إطار التزام المنظمة بالنهج الديمقراطي في التسيير ، كما تنص عليه التشريعات المنظمة لعملها وهي مناسبة يفتح فيها المجال لكافة منخرطيها للتعبير عن مشاغلهم وتقييم أداء هذه الهياكل وتجديدها قبل إجراء المؤتمر الانتخابي الوطني المقرر عقده في شهر ماي المقبل.
ومن جهته، بيّن رئيس الاتحاد الجهوي (الذي اعيد انتخابه لفترة ثانية)، الكيلاني الساحلي، ان من أبرز الملفات التي سيعمل عليها المكتب الجديد هي مشكلة ندرة مياه الري والبحث عن حلول تقنية وفنية لمعالجة هذا الاشكال ومديونية الفلاحين والطريق السريعة الجديدة التي تقطع جزءا من الأراضي الخصبة .
يشار الى أن المساحة الجملية للأراضي الفلاحية في ولاية بن عروس تقدر بنحو 36 ألف هكتار وتحتل الولاية المراتب الأولى في إنتاج عدد من أصناف الأشجار المثمرة.
يذكر أن انتخابات المؤتمر الجهوي لم تشهد تنافسا بين القائمات، حيث تم تسجيل 12 مطلب ترشّح لعضوية المكتب الجديد وهو ما يعادل نصاب النيابات المطلوبة لتجديد الاتحاد الجهوي.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-