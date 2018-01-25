إلقاء القبض على قاتلي شاب بالقصرين

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه اثر تعرّض شخص عمره 27 سنة قاطن بمدينة القصرين خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 جانفي 2018 إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة "سكّين" ممّا تسبّب في وفاته على عين المكان من قبل 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و24 سنة.

تمكّنت وحدات الحرس الوطني في وقت وجيز من إلقاء القبض على الجُناة المورّطين في جريمة القتل.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بالقصرين بالإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وإدراج الطرف الرّابع بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.