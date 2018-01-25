تطاوين: مصدر امني يوضح حقيقة ايقاف 3 اشخاص حاولوا تحويل وجهة تلميذة باستعمال العنف

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تطاوين - الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
نفى مصدر امني بتطاوين ما راج من اخبار حول ايقاف شابين و فتاة بتهمة محاولة تحويل وجهة فتاة قاصر تدرس باعدادية حي المهرجان بتطاوين باستعمال العنف.
وفي تصريح ل"الشروق اون لاين" اوضح ذات المصدر ان سيارة ذات لوحات منجمية اجنبية كان على متنها الاشخاص الثلاث توقفت على بعد امتار من الاعدادية بالقرب من التلميذة التي لم تكن متواجدة بمفردها لغاية الاستفسار عن منزل احدى العائلات بمنطقة حي المهرجان غير ان التلميذة انتابها شيء من الخوف وصاحت في وجه الفتاة التي كانت على متن السيارة فنشب خلاف بسيط بينهما.
واضاف ذات المصدر، ان التلميذة قامت اثناء وصولها الى منزل عائلتها باخبار والدها الذي قام مباشرة باعلان وحدات الحرس الوطني بتطاوين الشمالية.
هذا وقد تم التعرف على الاشخاص واستدعائهم والتحقيق معهم ليتم اطلاق سراحهم بعد ان تم التثبت من حسن نيتهم.
تطاوين - الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
نفى مصدر امني بتطاوين ما راج من اخبار حول ايقاف شابين و فتاة بتهمة محاولة تحويل وجهة فتاة قاصر تدرس باعدادية حي المهرجان بتطاوين باستعمال العنف.
وفي تصريح ل"الشروق اون لاين" اوضح ذات المصدر ان سيارة ذات لوحات منجمية اجنبية كان على متنها الاشخاص الثلاث توقفت على بعد امتار من الاعدادية بالقرب من التلميذة التي لم تكن متواجدة بمفردها لغاية الاستفسار عن منزل احدى العائلات بمنطقة حي المهرجان غير ان التلميذة انتابها شيء من الخوف وصاحت في وجه الفتاة التي كانت على متن السيارة فنشب خلاف بسيط بينهما.
واضاف ذات المصدر، ان التلميذة قامت اثناء وصولها الى منزل عائلتها باخبار والدها الذي قام مباشرة باعلان وحدات الحرس الوطني بتطاوين الشمالية.
هذا وقد تم التعرف على الاشخاص واستدعائهم والتحقيق معهم ليتم اطلاق سراحهم بعد ان تم التثبت من حسن نيتهم.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-