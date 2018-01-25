تطاوين: مصدر امني يوضح حقيقة ايقاف 3 اشخاص حاولوا تحويل وجهة تلميذة باستعمال العنف

تطاوين - الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

نفى مصدر امني بتطاوين ما راج من اخبار حول ايقاف شابين و فتاة بتهمة محاولة تحويل وجهة فتاة قاصر تدرس باعدادية حي المهرجان بتطاوين باستعمال العنف.

وفي تصريح ل"الشروق اون لاين" اوضح ذات المصدر ان سيارة ذات لوحات منجمية اجنبية كان على متنها الاشخاص الثلاث توقفت على بعد امتار من الاعدادية بالقرب من التلميذة التي لم تكن متواجدة بمفردها لغاية الاستفسار عن منزل احدى العائلات بمنطقة حي المهرجان غير ان التلميذة انتابها شيء من الخوف وصاحت في وجه الفتاة التي كانت على متن السيارة فنشب خلاف بسيط بينهما.

واضاف ذات المصدر، ان التلميذة قامت اثناء وصولها الى منزل عائلتها باخبار والدها الذي قام مباشرة باعلان وحدات الحرس الوطني بتطاوين الشمالية.

هذا وقد تم التعرف على الاشخاص واستدعائهم والتحقيق معهم ليتم اطلاق سراحهم بعد ان تم التثبت من حسن نيتهم.