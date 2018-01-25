تبرسق – باجة: إيقاف امرأة اعتدت على زوجها بسكّين

تعمّدت يوم 24 جانفي 2018 إمرأة عمرها 34 سنة قاطنة بمعتمديّة تبرسق ولاية باجة الإعتداء بالعنف الشديد على زوجها عمره 39 سنة بواسطة آلة حادّة "سكّين" بسبب خلافات عائليّة، تمّ نقل المتضرّر إلى المستشفى الجهوي بالمكان أين اُحتُفظ به تحت المراقبة الطبية بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وتمكّن مركز الحرس الوطني بتبرسق في وقت وجيز من إيقاف المعنيّة والإحتفاظ بها بتعليمات من النيابة العموميّة.