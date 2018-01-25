قفصة: غلق مؤسسة "الماد" واحالة 18 عاملا على البطالة

مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي: تحول صباح اليوم اعوان واطارات مؤسسة" الماد" المختصة في تصنيع القوارير البلاستيكية الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة لعرض وضعيتهم على الجهات النقابية المسؤولة بعد توقف مؤسستهم عن العمل بسبب تفاقم عجزها المالي علما و ان انتاجها متعطل منذ 4 سنوات على خلفية توجهها نحو تغيير عملها من التصدير الى الترويج في السوق الداخلية و قد ساهمت التعطيلات الادارية حسب اعوان المؤسسة في تردي اوضاعها و مع ذلك واصل المستثمر تمكين الاعوان من نصف جراية دون انتاج على مدى السنوات الاخيرة وقد عجزت المؤسسة عن سداد التغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي مما نتج عنه اعلامها بالاتجاه نحو تنفيذ عقلة عليها و امام هذه الوضعية اعلم صاحب المؤسسة الاعوان بقرار غلقها وعليه يطالب العملة الجهات المسؤولة بقفصة و على المستوى الوطني بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على موارد رزقهم .