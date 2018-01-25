قفصة: غلق مؤسسة "الماد" واحالة 18 عاملا على البطالة

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مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي: تحول صباح اليوم اعوان واطارات مؤسسة" الماد" المختصة في تصنيع القوارير البلاستيكية الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة لعرض وضعيتهم على الجهات النقابية المسؤولة بعد توقف مؤسستهم عن العمل بسبب تفاقم عجزها المالي علما و ان انتاجها متعطل منذ 4 سنوات على خلفية توجهها نحو تغيير عملها من التصدير الى الترويج في السوق الداخلية و قد ساهمت التعطيلات الادارية حسب اعوان المؤسسة في تردي اوضاعها و مع ذلك واصل المستثمر تمكين الاعوان من نصف جراية دون انتاج على مدى السنوات الاخيرة وقد عجزت المؤسسة عن سداد التغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي مما نتج عنه اعلامها بالاتجاه نحو تنفيذ عقلة عليها و امام هذه الوضعية اعلم صاحب المؤسسة الاعوان بقرار غلقها وعليه يطالب العملة الجهات المسؤولة بقفصة و على المستوى الوطني بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على موارد رزقهم .
مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي: تحول صباح اليوم اعوان واطارات مؤسسة" الماد" المختصة في تصنيع القوارير البلاستيكية الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة لعرض وضعيتهم على الجهات النقابية المسؤولة بعد توقف مؤسستهم عن العمل بسبب تفاقم عجزها المالي علما و ان انتاجها متعطل منذ 4 سنوات على خلفية توجهها نحو تغيير عملها من التصدير الى الترويج في السوق الداخلية و قد ساهمت التعطيلات الادارية حسب اعوان المؤسسة في تردي اوضاعها و مع ذلك واصل المستثمر تمكين الاعوان من نصف جراية دون انتاج على مدى السنوات الاخيرة وقد عجزت المؤسسة عن سداد التغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي مما نتج عنه اعلامها بالاتجاه نحو تنفيذ عقلة عليها و امام هذه الوضعية اعلم صاحب المؤسسة الاعوان بقرار غلقها وعليه يطالب العملة الجهات المسؤولة بقفصة و على المستوى الوطني بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على موارد رزقهم .
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-