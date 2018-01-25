برنامج "رائـــدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة محور ندوة صحفية بقصر الحكومة

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تكريسا لسياسة الدولة في مجال التشغيل عموما ودعم المبادرة الخاصة حسب أهداف المخطط الخماسي (2015-2020) على وجه الخصوص، عقدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ، صباح اليوم الخميس 25 جانفي 2018 بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفية لعرض نتائج برنامج "رائـــدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة، وذلك بحضور السيد محمد كعنيش، الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن.
وأفادت الوزيرة بالمناسبة أنّ برنامج "رائدة"، الذي ينجز بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن، يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة حيث تمكن البرنامج من تمويل أكثر من 1860 مشروع إلى موفى 2017 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020.
وأوضحت في هذا السياق أنّ البرنامج يقوم بالأساس على مرافقة وتوجيه وتكوين صاحبات الأفكار في إعداد ودراسة المشروع، إلى جانب وضع خط تمويل عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر والمشارع الصغرى والمتوسطة، ثم وفي مرحلة أخيرة متابعة وإسناد الباعثات حتى مرحلة استقرار المشروع.
وبيّنت أن برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" يتنزل في إطار الجهود الوطنية من أجل التقليص من نسب البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا، مشيرة إلى أن البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2016 سيتواصل إلى غاية سنة 2020 حرصا على الرفع من تشغيلية النساء وتعزيز مساهمتهن في الدورة الاقتصادية.
ومن جهته، ثمن الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن الاتفاقية المشتركة بين الطرفين مؤكدا الحرص على مواصلة البرنامج وتغطية أكبر عدد ممكن من المنتفعات الراغبات ببعث مشاريع، مستعرضا أهم شروط ومراحل الحصول على تمويل.
هذا وتم خلال الندوة الصحفية عرض عدد من التجارب الناجحة لباعثات مشاريع منتفعات بالبرنامج في مجالات مختلفة.
تكريسا لسياسة الدولة في مجال التشغيل عموما ودعم المبادرة الخاصة حسب أهداف المخطط الخماسي (2015-2020) على وجه الخصوص، عقدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ، صباح اليوم الخميس 25 جانفي 2018 بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفية لعرض نتائج برنامج "رائـــدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة، وذلك بحضور السيد محمد كعنيش، الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن.
وأفادت الوزيرة بالمناسبة أنّ برنامج "رائدة"، الذي ينجز بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن، يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة حيث تمكن البرنامج من تمويل أكثر من 1860 مشروع إلى موفى 2017 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020.
وأوضحت في هذا السياق أنّ البرنامج يقوم بالأساس على مرافقة وتوجيه وتكوين صاحبات الأفكار في إعداد ودراسة المشروع، إلى جانب وضع خط تمويل عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر والمشارع الصغرى والمتوسطة، ثم وفي مرحلة أخيرة متابعة وإسناد الباعثات حتى مرحلة استقرار المشروع.
وبيّنت أن برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" يتنزل في إطار الجهود الوطنية من أجل التقليص من نسب البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا، مشيرة إلى أن البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2016 سيتواصل إلى غاية سنة 2020 حرصا على الرفع من تشغيلية النساء وتعزيز مساهمتهن في الدورة الاقتصادية.
ومن جهته، ثمن الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن الاتفاقية المشتركة بين الطرفين مؤكدا الحرص على مواصلة البرنامج وتغطية أكبر عدد ممكن من المنتفعات الراغبات ببعث مشاريع، مستعرضا أهم شروط ومراحل الحصول على تمويل.
هذا وتم خلال الندوة الصحفية عرض عدد من التجارب الناجحة لباعثات مشاريع منتفعات بالبرنامج في مجالات مختلفة.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-