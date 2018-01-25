برنامج "رائـــدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة محور ندوة صحفية بقصر الحكومة

تكريسا لسياسة الدولة في مجال التشغيل عموما ودعم المبادرة الخاصة حسب أهداف المخطط الخماسي (2015-2020) على وجه الخصوص، عقدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ، صباح اليوم الخميس 25 جانفي 2018 بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفية لعرض نتائج برنامج "رائـــدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة، وذلك بحضور السيد محمد كعنيش، الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن.

وأفادت الوزيرة بالمناسبة أنّ برنامج "رائدة"، الذي ينجز بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن، يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة حيث تمكن البرنامج من تمويل أكثر من 1860 مشروع إلى موفى 2017 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020.

وأوضحت في هذا السياق أنّ البرنامج يقوم بالأساس على مرافقة وتوجيه وتكوين صاحبات الأفكار في إعداد ودراسة المشروع، إلى جانب وضع خط تمويل عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر والمشارع الصغرى والمتوسطة، ثم وفي مرحلة أخيرة متابعة وإسناد الباعثات حتى مرحلة استقرار المشروع.

وبيّنت أن برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" يتنزل في إطار الجهود الوطنية من أجل التقليص من نسب البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا، مشيرة إلى أن البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2016 سيتواصل إلى غاية سنة 2020 حرصا على الرفع من تشغيلية النساء وتعزيز مساهمتهن في الدورة الاقتصادية.

ومن جهته، ثمن الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن الاتفاقية المشتركة بين الطرفين مؤكدا الحرص على مواصلة البرنامج وتغطية أكبر عدد ممكن من المنتفعات الراغبات ببعث مشاريع، مستعرضا أهم شروط ومراحل الحصول على تمويل.

هذا وتم خلال الندوة الصحفية عرض عدد من التجارب الناجحة لباعثات مشاريع منتفعات بالبرنامج في مجالات مختلفة.