كيف فقد أسمن شاب بالعالم أكثر من نصف طن من وزنه؟

لم تكن رحلة هينة على الإطلاق بالنسبة للشاب خالد الشاعري، الذي فقد أكثر من 500 كيلوغرام من وزنه، من خلال عدة عمليات جراحية أجريت له في الرياض على مدى 4 سنوات.

فمن 610 كيلوغرامات إلى 66 كيلوغراماً.. رحلة طويلة ومرهقة، ولكن مثمرة.

وذكرت قناة "العربية" انها تابعت العمليات التي أجريت لخالد منذ بدايتها في عام 2013، وحتى المراحل الأخيرة، التي بدأها مؤخراً، والتي تشمل عملية التجميل لإزالة الزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال 10 سنوات من عمره.

الشاب الذي لم يتجاوز 26 عاماً من عمره تحلى بعزيمة وإرادة حديدية حتى تمكن من التخلي بجدارة عن لقب "الشاب الأضخم بالعالم".

خالد بدأ الرحلة منذ 4 سنوات وكان يتمتع بعرض للجسم بلغ 1.7 مترا، فكان لا يستطيع المشي بسبب فرط السمنة.

وبعد صدور أمر بعلاجه، تم إخراجه من منزله بواسطة رافعة كبيرة الحجم، وكان ذلك اليوم هو الأول الذي يخرج فيه خالد للشمس منذ 3 أعوام، وقد وتم نقله لمدينة الرياض بواسطة طائرة من نوع C130.

واليوم يبدأ خالد مرحلة جديدة من حياته.

العربية.نت