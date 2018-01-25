كيف فقد أسمن شاب بالعالم أكثر من نصف طن من وزنه؟

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لم تكن رحلة هينة على الإطلاق بالنسبة للشاب خالد الشاعري، الذي فقد أكثر من 500 كيلوغرام من وزنه، من خلال عدة عمليات جراحية أجريت له في الرياض على مدى 4 سنوات.
فمن 610 كيلوغرامات إلى 66 كيلوغراماً.. رحلة طويلة ومرهقة، ولكن مثمرة.
وذكرت قناة "العربية" انها تابعت العمليات التي أجريت لخالد منذ بدايتها في عام 2013، وحتى المراحل الأخيرة، التي بدأها مؤخراً، والتي تشمل عملية التجميل لإزالة الزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال 10 سنوات من عمره.
الشاب الذي لم يتجاوز 26 عاماً من عمره تحلى بعزيمة وإرادة حديدية حتى تمكن من التخلي بجدارة عن لقب "الشاب الأضخم بالعالم".
خالد بدأ الرحلة منذ 4 سنوات وكان يتمتع بعرض للجسم بلغ 1.7 مترا، فكان لا يستطيع المشي بسبب فرط السمنة.
وبعد صدور أمر بعلاجه، تم إخراجه من منزله بواسطة رافعة كبيرة الحجم، وكان ذلك اليوم هو الأول الذي يخرج فيه خالد للشمس منذ 3 أعوام، وقد وتم نقله لمدينة الرياض بواسطة طائرة من نوع C130.
واليوم يبدأ خالد مرحلة جديدة من حياته.
لم تكن رحلة هينة على الإطلاق بالنسبة للشاب خالد الشاعري، الذي فقد أكثر من 500 كيلوغرام من وزنه، من خلال عدة عمليات جراحية أجريت له في الرياض على مدى 4 سنوات.
فمن 610 كيلوغرامات إلى 66 كيلوغراماً.. رحلة طويلة ومرهقة، ولكن مثمرة.
وذكرت قناة "العربية" انها تابعت العمليات التي أجريت لخالد منذ بدايتها في عام 2013، وحتى المراحل الأخيرة، التي بدأها مؤخراً، والتي تشمل عملية التجميل لإزالة الزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال 10 سنوات من عمره.
الشاب الذي لم يتجاوز 26 عاماً من عمره تحلى بعزيمة وإرادة حديدية حتى تمكن من التخلي بجدارة عن لقب "الشاب الأضخم بالعالم".
خالد بدأ الرحلة منذ 4 سنوات وكان يتمتع بعرض للجسم بلغ 1.7 مترا، فكان لا يستطيع المشي بسبب فرط السمنة.
وبعد صدور أمر بعلاجه، تم إخراجه من منزله بواسطة رافعة كبيرة الحجم، وكان ذلك اليوم هو الأول الذي يخرج فيه خالد للشمس منذ 3 أعوام، وقد وتم نقله لمدينة الرياض بواسطة طائرة من نوع C130.
واليوم يبدأ خالد مرحلة جديدة من حياته.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-