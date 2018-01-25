نقابة وحدات التدخّل تعلن رفضها لأي إجراء يتعلّق بالترفيع في مساهمات التقاعد

-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-
أعربت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل في بيان لها اليوم الخميس عن "رفضها المطلق للإجراء المتعلّق بالترفيع في نسبة مساهمة المنخرطين في منظومة ادخار التقاعد من 1 بالمائة إلى أكثر من 2 بالمائة ".
واوضحت انّ "مثل هذا الإجراء الذي تعتزم تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح اتخاذه وفق ما تم تداوله مؤخرا لدى بعض الأوساط الأمنية يستهدف حقوق المنخرطين ويمس من مقدرتهم الشرائية في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار".
وحذّرت النقابة رئيس مجلس إدارة التعاونية من الإقدام على الترفيع في معلوم الإقتطاع محمّلة إياه المسؤولية كاملة عن أي تداعيات وردود أفعال محتملة في صورة إقراره لهذا الإجراء
كما دعت في هذا الجانب مجلس إدارة التعاونية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى وتطوير موارد التعاونية دون اللجوء إلى إثقال كاهل المنخرطين بمعاليم إضافية والعمل على الإقتداء بالتعاونيات الأخرى في مختلف القطاعات على غرار تعاونيات العسكريين وأعوان الديوانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة واعتماد طرق تسيير عصرية وشفافة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة .
أعربت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل في بيان لها اليوم الخميس عن "رفضها المطلق للإجراء المتعلّق بالترفيع في نسبة مساهمة المنخرطين في منظومة ادخار التقاعد من 1 بالمائة إلى أكثر من 2 بالمائة ".
واوضحت انّ "مثل هذا الإجراء الذي تعتزم تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح اتخاذه وفق ما تم تداوله مؤخرا لدى بعض الأوساط الأمنية يستهدف حقوق المنخرطين ويمس من مقدرتهم الشرائية في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار".
وحذّرت النقابة رئيس مجلس إدارة التعاونية من الإقدام على الترفيع في معلوم الإقتطاع محمّلة إياه المسؤولية كاملة عن أي تداعيات وردود أفعال محتملة في صورة إقراره لهذا الإجراء
كما دعت في هذا الجانب مجلس إدارة التعاونية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى وتطوير موارد التعاونية دون اللجوء إلى إثقال كاهل المنخرطين بمعاليم إضافية والعمل على الإقتداء بالتعاونيات الأخرى في مختلف القطاعات على غرار تعاونيات العسكريين وأعوان الديوانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة واعتماد طرق تسيير عصرية وشفافة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة .
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-