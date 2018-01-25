القيروان: وفاة أستاذ اصطدمت سيّارته بجذع شجرة

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: لقي أستاذ تعليم ثانوي أصيل معتمدية حفوز ولاية القيروان حتفه في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 25 و 26 جانفي 2018 في حادث مرور قاتل جد على الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين مدينتي حفوز والقيروان وتحديدا على مستوى معتمدية الشبيكة .

وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة الضحية واصطدامها بجذع شجرة فتوفي على عين المكان قبل وصول سيارة الإسعاف.