القيروان: وفاة أستاذ اصطدمت سيّارته بجذع شجرة

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: لقي أستاذ تعليم ثانوي أصيل معتمدية حفوز ولاية القيروان حتفه في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 25 و 26 جانفي 2018 في حادث مرور قاتل جد على الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين مدينتي حفوز والقيروان وتحديدا على مستوى معتمدية الشبيكة .
وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة الضحية واصطدامها بجذع شجرة فتوفي على عين المكان قبل وصول سيارة الإسعاف.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: لقي أستاذ تعليم ثانوي أصيل معتمدية حفوز ولاية القيروان حتفه في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 25 و 26 جانفي 2018 في حادث مرور قاتل جد على الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين مدينتي حفوز والقيروان وتحديدا على مستوى معتمدية الشبيكة .
وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة الضحية واصطدامها بجذع شجرة فتوفي على عين المكان قبل وصول سيارة الإسعاف.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-