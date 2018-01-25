بوعرقوب: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المنازل

تمكنت يوم 24 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بنابل من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المنازل بجهة بوعرقوب وألقت القبض على 04 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة صادرة في شأن أحدهم 05 مناشير تفتيش من أجل السرقة والعنف وتكوين عصابة مفسدين.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت لمركز الحرس الوطني ببوعرقوب بالاحتفاظ بكافة أفراد العصابة واتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم.