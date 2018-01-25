سعيدان: نزول مدخرات تونس من العملة الصعبة الى 89 يوما مؤشر خطير

اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح للشروق اون لاين ان تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 89 يوم توريد امر خطير قد يضع تونس أمام صعوبات في استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات، وربما أيضاً في تسديد الديون الأجنبية واصفا ذلك بـ"الخط الاحمر"

وأضاف سعيدان أن "هذا المستوى من الاحتياط مقلق لبلد يستعد للخروج إلى سوق المال العالمية خلال العام الحالي، لإصدار سندات بقيمة مليون دولار".

وتابع عز الدين سعيدان ان عملية التداين الاضافي اصبحت صعبة ، مشددا على ضرورة التسريع في عملية الإصلاح الهيكلي لإنقاذ الاقتصاد والمالية العمومية.