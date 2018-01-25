جندوبة: شاب يضرم النار في جسده

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم: بأحد أحياء مدينة جندوبة أقدم شاب في العقد الثالث من العمر فجر اليوم الخميس على اضرام النار في جسده بعد أن سكب كمية من البنزين و هو ما ألحق به حروقا من الدرجة الثالثة استوجبت نقله للمستشفى الجهوي بجندوبة اين تم ايو قسم الانعاش لتلقى الاسعافات الاولية في انتظار نقله نحو مستشفى الحروق البليغة ببن عروس .

وتعود أسباب اقدام الشاب على اضرام النار في جسده حسب المقربين منه الى حالة البطالة التي يعيشها و تردي وضعه المادي والاجتماعي الذي تواصل لسنوات .