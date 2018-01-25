العالية: وفاة شاب بعد تعرضه للعنف من قبل اصهاره

مكتب بنزرت –الشروق اون لاين- بدرالدين عرعار: شهدت مدينة العالية مؤخرا حادثة اليمة تمثّلت في نشوب خلاف عائلي بين هالك واصهاره.

وحسب ما توفّر لدينا من معلومات فان الهالك متزوّج وله ابناء الا ان خلاف حصل بينه وبين زوجته التي غادرت محل الزوجية رفقة أبنائها الاثنين، ويوم الواقعة ذهب لزيارة ابنائه الا ان خلافا حصل بينه وبين زوجته ووالدتها التي اعتدى عليها بالعنف وغادر لكنه عاد من جديد حين تزامن ذلك مع تواجد اشقاء زوجته لينشب خلاف اخر حيث قاموا بالاعتداء عليه بالعنف وقام احدهم بالاعتداء عليه بواسطة ساطور على مستوى الظهر ليتم نقله اثر ذلك للمستشفى اين تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة في حين تم جلب افراد العائلة الى مقر فرقة الشرطة العدلية وسماعهم في جريمة الاعتداء بالعنف والمشاركة في معركة ومن ثمة تمت احالتهم على انظار وكيل الجمهورية اين تم الاحتفاظ بطرف وحيد على ذمة التحقيق وابقاء البقية وعددهم 5 بحالة سراح الا ان الهالك وبعد قرابة العشرة ايام فارق الحياة متأثرا بإصابة على الظهر.