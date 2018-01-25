منتدى الفكر التونسي بأريانة يسرد نشأة الحرية في تونس وروادها

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طرح منتدى الفكر التونسي بأريانة في سلسلته الثامنة، أمس الاربعاء، بالمكتبة المعلوماتية مسألة الحرية كقيمة ومفهوم في علاقة بالانسان من خلال سرد تفاصيل ووقائع عن نشأتها في تونس وروادها، لاسيما في منتصف القرن التاسع عشر وصولا الى دولة الاستقلال ودستور سنة 1958.
وطرح أستاذ الفلسفة الحديثة، حمادي بن جاب الله، مبحث الحرية كقيمة إنسانية مرتبطة بوجود الانسان على وجه البسيطة، مؤكدا ان للحرية مفهوم اجتماعي وانتروبولوجي في علاقة جدلية بالوجود الانساني ككائن حر ويقول" أصل وجود الانسان انما هو اختياره ان يعمر الكون ويكون حرا قبل ان تستوطن الافكار الداعمة للرق والعبودية الشعوب والقبائل".
ويؤكد بن جاب الله ان" التونسي، ومنذ السنوات الغابرة، لم يفصل مطلب الحرية عن مطلب المعرفة لكون الحرية في حاجة للوعي لكي تنجح والا فستتحول الي ما يشبه الفوضى"، حسب تعبيره .
ويسرد في هذا السياق الغاء الرق في تونس، ثم اعلان عهد الامان سنة 1857 ، ودستور سنة 1861، وتشييد المدرسة الصادقية واصلاح التعليم الزيتوني سنة 1875، وصولا إلى سن مجلة الأحوال الشخصية في سياق تحرير المراة سنة 1956، فقانون توحيد النظام التربوي سنة 1958، الى ان توجت ملحمة القيم الوطنية مرحليا بدستور سنة 1958 الذي نشأت بمقتضاه الدولة التونسية دولة الاستقلال.
وتشير كل هذه الوقائع، حسب بن جاب الله، إلى أن التونسي لم يفصل مطلب الحرية عن مطلب المعرفة فكانت، حسب تقديره، لحظات فارقة في التاريخ التونسي مثلت الحرية فيها غاية الغايات، والمعرفة العقلية الحديثة انجع الوسائل لتحقيقها، لكن كيف نفسر بعد الانتصارات هذه الانكسارات المتتالية للامة العربية في العصر الحديث؟.
يؤكد بن جاب الله ان "سبب السقوط المدوي للحضارة العربية الاسلامية هي فقدان الحرية وان عادت بعض محاولات استعادتها لتحقق بعض الانتصارات (الثورة التونسية مثلا)، ويقول "رغم شوقنا للحرية التي كانت محور كل الملاحم التاريخية الا ان غياب الوعي باهميتها في حياة الشعوب وولاء البعض لغير الوطن كان وراء تقهقرها النسبي وان استعادتها تبدا من خلال ايلاء المعرفة العقلية والفكرية المكانة التي تستحقها في مجتمعاتنا.
طرح منتدى الفكر التونسي بأريانة في سلسلته الثامنة، أمس الاربعاء، بالمكتبة المعلوماتية مسألة الحرية كقيمة ومفهوم في علاقة بالانسان من خلال سرد تفاصيل ووقائع عن نشأتها في تونس وروادها، لاسيما في منتصف القرن التاسع عشر وصولا الى دولة الاستقلال ودستور سنة 1958.
وطرح أستاذ الفلسفة الحديثة، حمادي بن جاب الله، مبحث الحرية كقيمة إنسانية مرتبطة بوجود الانسان على وجه البسيطة، مؤكدا ان للحرية مفهوم اجتماعي وانتروبولوجي في علاقة جدلية بالوجود الانساني ككائن حر ويقول" أصل وجود الانسان انما هو اختياره ان يعمر الكون ويكون حرا قبل ان تستوطن الافكار الداعمة للرق والعبودية الشعوب والقبائل".
ويؤكد بن جاب الله ان" التونسي، ومنذ السنوات الغابرة، لم يفصل مطلب الحرية عن مطلب المعرفة لكون الحرية في حاجة للوعي لكي تنجح والا فستتحول الي ما يشبه الفوضى"، حسب تعبيره .
ويسرد في هذا السياق الغاء الرق في تونس، ثم اعلان عهد الامان سنة 1857 ، ودستور سنة 1861، وتشييد المدرسة الصادقية واصلاح التعليم الزيتوني سنة 1875، وصولا إلى سن مجلة الأحوال الشخصية في سياق تحرير المراة سنة 1956، فقانون توحيد النظام التربوي سنة 1958، الى ان توجت ملحمة القيم الوطنية مرحليا بدستور سنة 1958 الذي نشأت بمقتضاه الدولة التونسية دولة الاستقلال.
وتشير كل هذه الوقائع، حسب بن جاب الله، إلى أن التونسي لم يفصل مطلب الحرية عن مطلب المعرفة فكانت، حسب تقديره، لحظات فارقة في التاريخ التونسي مثلت الحرية فيها غاية الغايات، والمعرفة العقلية الحديثة انجع الوسائل لتحقيقها، لكن كيف نفسر بعد الانتصارات هذه الانكسارات المتتالية للامة العربية في العصر الحديث؟.
يؤكد بن جاب الله ان "سبب السقوط المدوي للحضارة العربية الاسلامية هي فقدان الحرية وان عادت بعض محاولات استعادتها لتحقق بعض الانتصارات (الثورة التونسية مثلا)، ويقول "رغم شوقنا للحرية التي كانت محور كل الملاحم التاريخية الا ان غياب الوعي باهميتها في حياة الشعوب وولاء البعض لغير الوطن كان وراء تقهقرها النسبي وان استعادتها تبدا من خلال ايلاء المعرفة العقلية والفكرية المكانة التي تستحقها في مجتمعاتنا.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-