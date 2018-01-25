عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة من الاحتلال

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اقتحم 78 مستوطنا يهوديا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك, من جهة باب المغاربة, وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بطقوس وصلوات تلمودية وشروحات عن الهيكل المزعوم.
وكان ما يسمى "اتحاد عصابات الهيكل" قد دعا إلى اقتحام مركزي طارئ للمسجد الأقصى اليوم, والاعتداء على المسلمين وحراس الأقصى, بهدف إرهابهم وذلك بعد قيام حراس الأقصى بطرد مجموعة من المستوطنين المتطرفين كانت قد أدت صلوات علنية الأسبوع الماضي في المسجد الأقصى.
وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين للأقصى, وتدقق في هوياتهم الشخصية, وتحتجز بعضها عند الأبواب, كما أنها تمنع القيام بأية أعمال صيانة أو حتى استبدال كشافات الانارة الليلية مهددة باعتقال من يحاول القيام بذلك.
اقتحم 78 مستوطنا يهوديا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك, من جهة باب المغاربة, وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بطقوس وصلوات تلمودية وشروحات عن الهيكل المزعوم.
وكان ما يسمى "اتحاد عصابات الهيكل" قد دعا إلى اقتحام مركزي طارئ للمسجد الأقصى اليوم, والاعتداء على المسلمين وحراس الأقصى, بهدف إرهابهم وذلك بعد قيام حراس الأقصى بطرد مجموعة من المستوطنين المتطرفين كانت قد أدت صلوات علنية الأسبوع الماضي في المسجد الأقصى.
وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين للأقصى, وتدقق في هوياتهم الشخصية, وتحتجز بعضها عند الأبواب, كما أنها تمنع القيام بأية أعمال صيانة أو حتى استبدال كشافات الانارة الليلية مهددة باعتقال من يحاول القيام بذلك.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-