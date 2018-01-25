عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة من الاحتلال

اقتحم 78 مستوطنا يهوديا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك, من جهة باب المغاربة, وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بطقوس وصلوات تلمودية وشروحات عن الهيكل المزعوم.

وكان ما يسمى "اتحاد عصابات الهيكل" قد دعا إلى اقتحام مركزي طارئ للمسجد الأقصى اليوم, والاعتداء على المسلمين وحراس الأقصى, بهدف إرهابهم وذلك بعد قيام حراس الأقصى بطرد مجموعة من المستوطنين المتطرفين كانت قد أدت صلوات علنية الأسبوع الماضي في المسجد الأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين للأقصى, وتدقق في هوياتهم الشخصية, وتحتجز بعضها عند الأبواب, كما أنها تمنع القيام بأية أعمال صيانة أو حتى استبدال كشافات الانارة الليلية مهددة باعتقال من يحاول القيام بذلك.