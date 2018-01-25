منتدى دافوس: وزير الخارجية يلتقي بعدد من سامي مسؤولي الدول المشاركة

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إستعرض وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، خلال مشاركته في الدورة 48 لـ "منتدى دافوس" الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا من 23 الى 25 جانفي الجاري، الجهود التي تبذلها تونس على مختلف الأصعدة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والنمو من خلال الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها على مختلف المستويات.
ووفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية ،اكد الجهيناوي لدى مشاركته في ندوات المنتدى وخلال لقاءاته مع عدد من سامي مسؤولي الدول المشاركة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، "على أهمية وقوف المجموعة الدولية إلى جانب تونس لمساعدتها على ترسيخ تجربتها الديمقراطية ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".
وتطرق وزير الخارجية في مداخلة له في ندوة بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، انتظمت على هامش الدورة الحالية للمنتدى ، إلى أهم التحديات التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية والموارد الاقتصادية المتوفرة في المنطقة العربية وتطوير التعاون بين بلدانها.
وكانت مشاركة الوزير في اجتماع "كبار قادة العالم في الاقتصاد والسياسة IGWEL" الذي انتظم تحت عنوان "من أجل إيجاد حلول لشرق أوسط مفكك"، فرصة للتعريف بخصائص التجربة التونسية، وبرؤيتها لسبل حل الأزمات التي تعرفها الساحة العربية ودعم التعاون الاقتصادي والشراكة بين مختلف الدول العربية وتحقيق الاندماج الاقتصادي بما يمكن من النهوض بالاستثمارات في المنطقة ومن تفادي النزاعات والمساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار.
إستعرض وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، خلال مشاركته في الدورة 48 لـ "منتدى دافوس" الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا من 23 الى 25 جانفي الجاري، الجهود التي تبذلها تونس على مختلف الأصعدة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والنمو من خلال الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها على مختلف المستويات.
ووفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية ،اكد الجهيناوي لدى مشاركته في ندوات المنتدى وخلال لقاءاته مع عدد من سامي مسؤولي الدول المشاركة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، "على أهمية وقوف المجموعة الدولية إلى جانب تونس لمساعدتها على ترسيخ تجربتها الديمقراطية ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".
وتطرق وزير الخارجية في مداخلة له في ندوة بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، انتظمت على هامش الدورة الحالية للمنتدى ، إلى أهم التحديات التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية والموارد الاقتصادية المتوفرة في المنطقة العربية وتطوير التعاون بين بلدانها.
وكانت مشاركة الوزير في اجتماع "كبار قادة العالم في الاقتصاد والسياسة IGWEL" الذي انتظم تحت عنوان "من أجل إيجاد حلول لشرق أوسط مفكك"، فرصة للتعريف بخصائص التجربة التونسية، وبرؤيتها لسبل حل الأزمات التي تعرفها الساحة العربية ودعم التعاون الاقتصادي والشراكة بين مختلف الدول العربية وتحقيق الاندماج الاقتصادي بما يمكن من النهوض بالاستثمارات في المنطقة ومن تفادي النزاعات والمساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-