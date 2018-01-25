منتدى دافوس: وزير الخارجية يلتقي بعدد من سامي مسؤولي الدول المشاركة

إستعرض وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، خلال مشاركته في الدورة 48 لـ "منتدى دافوس" الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا من 23 الى 25 جانفي الجاري، الجهود التي تبذلها تونس على مختلف الأصعدة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والنمو من خلال الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها على مختلف المستويات.

ووفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية ،اكد الجهيناوي لدى مشاركته في ندوات المنتدى وخلال لقاءاته مع عدد من سامي مسؤولي الدول المشاركة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، "على أهمية وقوف المجموعة الدولية إلى جانب تونس لمساعدتها على ترسيخ تجربتها الديمقراطية ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".

وتطرق وزير الخارجية في مداخلة له في ندوة بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، انتظمت على هامش الدورة الحالية للمنتدى ، إلى أهم التحديات التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية والموارد الاقتصادية المتوفرة في المنطقة العربية وتطوير التعاون بين بلدانها.

وكانت مشاركة الوزير في اجتماع "كبار قادة العالم في الاقتصاد والسياسة IGWEL" الذي انتظم تحت عنوان "من أجل إيجاد حلول لشرق أوسط مفكك"، فرصة للتعريف بخصائص التجربة التونسية، وبرؤيتها لسبل حل الأزمات التي تعرفها الساحة العربية ودعم التعاون الاقتصادي والشراكة بين مختلف الدول العربية وتحقيق الاندماج الاقتصادي بما يمكن من النهوض بالاستثمارات في المنطقة ومن تفادي النزاعات والمساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار.