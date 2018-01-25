سيدي علي بن عون: الكشف عن خليّة تكفيريّة توزّع مطويّات ذات منحى تكفيري بالمؤسّسات التربويّة

-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكّنت من الكشف عن خليّة تكفيريّة بمعتمديّة سيدي علي بن عون تتكوّن من 9 عناصر أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة من بينهم من سبق تورّطه في قضايا ذات صبغة إرهابيّة ومن كان بسوريا ضمن الجماعات الإرهابيّة.
كما بيّنت التحرّيات أن عناصر الخليّة بايعوا ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي ويتولون تمجيد أعماله الإرهابيّة يقومون بتوزيع مطويّات ذات منحى تكفيري بصفة سرية ببعض المؤسّسات التربويّة وتنظيم لقاءات بأحد الجوامع بالجهة بين صلاتي المغرب والعشاء لإستقطاب الفئة الشبابيّة لتبني الفكر التكفيري والعمل على إقامة ما يُسمّى بـ "دولة الخلافة" بتونس وتحريض الشباب على التحوّل إلى ليبيا وسوريا للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة ودعوتهم إلى استهداف "الطواغيت" في إشارة إلى الوحدات الأمنيّة والعسكريّة.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بعدد 06 من عناصر الخليّة ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عدد 03 عناصر في الخليّة بالتفتيش والمساعي حثيثة من قبل وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكّنت من الكشف عن خليّة تكفيريّة بمعتمديّة سيدي علي بن عون تتكوّن من 9 عناصر أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة من بينهم من سبق تورّطه في قضايا ذات صبغة إرهابيّة ومن كان بسوريا ضمن الجماعات الإرهابيّة.
كما بيّنت التحرّيات أن عناصر الخليّة بايعوا ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي ويتولون تمجيد أعماله الإرهابيّة يقومون بتوزيع مطويّات ذات منحى تكفيري بصفة سرية ببعض المؤسّسات التربويّة وتنظيم لقاءات بأحد الجوامع بالجهة بين صلاتي المغرب والعشاء لإستقطاب الفئة الشبابيّة لتبني الفكر التكفيري والعمل على إقامة ما يُسمّى بـ "دولة الخلافة" بتونس وتحريض الشباب على التحوّل إلى ليبيا وسوريا للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة ودعوتهم إلى استهداف "الطواغيت" في إشارة إلى الوحدات الأمنيّة والعسكريّة.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بعدد 06 من عناصر الخليّة ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عدد 03 عناصر في الخليّة بالتفتيش والمساعي حثيثة من قبل وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-