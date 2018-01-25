سيدي علي بن عون: الكشف عن خليّة تكفيريّة توزّع مطويّات ذات منحى تكفيري بالمؤسّسات التربويّة

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكّنت من الكشف عن خليّة تكفيريّة بمعتمديّة سيدي علي بن عون تتكوّن من 9 عناصر أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة من بينهم من سبق تورّطه في قضايا ذات صبغة إرهابيّة ومن كان بسوريا ضمن الجماعات الإرهابيّة.

كما بيّنت التحرّيات أن عناصر الخليّة بايعوا ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي ويتولون تمجيد أعماله الإرهابيّة يقومون بتوزيع مطويّات ذات منحى تكفيري بصفة سرية ببعض المؤسّسات التربويّة وتنظيم لقاءات بأحد الجوامع بالجهة بين صلاتي المغرب والعشاء لإستقطاب الفئة الشبابيّة لتبني الفكر التكفيري والعمل على إقامة ما يُسمّى بـ "دولة الخلافة" بتونس وتحريض الشباب على التحوّل إلى ليبيا وسوريا للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة ودعوتهم إلى استهداف "الطواغيت" في إشارة إلى الوحدات الأمنيّة والعسكريّة.

وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بعدد 06 من عناصر الخليّة ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عدد 03 عناصر في الخليّة بالتفتيش والمساعي حثيثة من قبل وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.