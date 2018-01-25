الروبوتات تهدد وظائف النساء!

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يبدو أن وظائف النساء ستكون أكثر عرضة للخطر مع سيطرة الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية، وفقا لتقرير جديد قُدم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وكشف التقرير عن أن الذكاء الاصطناعي بدأ بفرض سيطرته على وظائفنا بالفعل، وستكون النساء أول الخاسرين في هذه "اللعبة".
وتناول التقرير ألف نوع من الوظائف، تشمل 96% من العمالة في الولايات المتحدة. ووجد أن النساء يشكلن 57% من المعرضين لفقدان الوظائف. وبحلول عام 2026، ستكون 1.4 مليون وظيفة معرضة للخطر في الولايات المتحدة، نتيجة سيطرة التكنولوجيا.
وذكر التقرير "أن التطور الحاصل مثير للقلق، خاصة في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين الجنسين في مكان العمل".
وبإمكان 95% من العمال المعرضين للخطر إيجاد وظائف أعلى أجرا مع إعادة تدريبهم وتعليمهم بشكل مناسب بحسب التقرير. وفي هذه الحالة، تأتي النساء في القمة، حيث يتوقع أن تزداد أجور 74% منهن، في حين أن 53% فقط من الرجال سيحظون بالفرصة نفسها.
ويوصي التقرير بأن يقوم العمال المعرضين لخطر الاستبدال بالروبوتات، بتطوير مهاراتهم، كما يجب على أرباب العمل إعادة توظيف القوى العاملة.
يبدو أن وظائف النساء ستكون أكثر عرضة للخطر مع سيطرة الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية، وفقا لتقرير جديد قُدم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وكشف التقرير عن أن الذكاء الاصطناعي بدأ بفرض سيطرته على وظائفنا بالفعل، وستكون النساء أول الخاسرين في هذه "اللعبة".
وتناول التقرير ألف نوع من الوظائف، تشمل 96% من العمالة في الولايات المتحدة. ووجد أن النساء يشكلن 57% من المعرضين لفقدان الوظائف. وبحلول عام 2026، ستكون 1.4 مليون وظيفة معرضة للخطر في الولايات المتحدة، نتيجة سيطرة التكنولوجيا.
وذكر التقرير "أن التطور الحاصل مثير للقلق، خاصة في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين الجنسين في مكان العمل".
وبإمكان 95% من العمال المعرضين للخطر إيجاد وظائف أعلى أجرا مع إعادة تدريبهم وتعليمهم بشكل مناسب بحسب التقرير. وفي هذه الحالة، تأتي النساء في القمة، حيث يتوقع أن تزداد أجور 74% منهن، في حين أن 53% فقط من الرجال سيحظون بالفرصة نفسها.
ويوصي التقرير بأن يقوم العمال المعرضين لخطر الاستبدال بالروبوتات، بتطوير مهاراتهم، كما يجب على أرباب العمل إعادة توظيف القوى العاملة.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-