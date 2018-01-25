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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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ماذا في لقاء الشاهد بالرئيس الجديد لمنظمة الأعراف؟
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السياسي
ماذا في لقاء الشاهد بالرئيس الجديد لمنظمة الأعراف؟
25 جانفي 2018 | 11:46

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

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ماذا في لقاء الشاهد بالرئيس الجديد لمنظمة الأعراف؟
25 جانفي 2018 | 11:46

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

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ماذا في لقاء الشاهد بالرئيس الجديد لمنظمة الأعراف؟
25 جانفي 2018 السّاعة 11:46
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم رئيس...
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25 جانفي 2018 السّاعة 11:28
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24 جانفي 2018 السّاعة 21:00
دعت مساء أمس الجامعة العامة للسكك الحديدية إلى...
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دولة فلسطين... في فلسطين... لا غيْر
من مظاهر السياسة المغامرة لدونالد ترومب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأخبار التي رشحت عن زيارة نائبه «مايكل بينس» الى المنطقة العربية، حيث بدأت تفوح رائحة مؤامرة جديدة...
المزيد >>
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جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 25 جانفي 2018 لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة بطولة امم اوروبا: ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا...... الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية... أسرار جديدة عن انتخابات منظمة الأعراف:النداء والنهضة... نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة
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