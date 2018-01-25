مقترح يتعلق بتعلم السياقة بداية من عمر 16 سنة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد اليوم المدير العام للإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل فرج علي وجود مقترح يتعلق بتعلم السياقة بداية من عمر 16 سنة.

وقال فرج علي في تصريح لـ"شمس اف ام"، إنه يتم العمل حاليا على مراجعة الأمر المتعق برخص السياقة وأن الموضوع تحت الدرس.

وتابع أن الشاب في عمر ال16 سنة بإمكانه الانطلاق في تعلم السياقة وإجراء الامتحانات النظرية ومن ثم السياقة إلّا صحبة مرافق.

وأوضح أنه بعد سنتين يتم تسليم الشاب رخصة السياقة بعد استكمال الامتحانات التطبيقية.

وشدد فرج علي على أن الموضوع مجرد مقترح مبدئي.