لجنة التشريع العام: تأجيل اجتماع مخصص لمشروع قانون التصريح بالمكاسب

قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس تأجيل اجتماعها المقرر اليوم إلى الاربعاء المقبل بسبب غياب أغلب أعضائها. وقد حث رئيس اللجنة الطيب المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أعضاء اللجنة على حضور اجتماعات اللجنة لاسيما وأن اجتماع اليوم كان سيخصص للاستماع لجهات المبادرة بخصوص مشروع قانون عدد 89/2017 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام .

يشار إلى أن مشروع القانون المعني حظي بأربعة مبادرات تشريعية تقدمت بها الكتلة الديمقراطية وكتلة نداء تونس وكتلة النهضة بمبادرتين.