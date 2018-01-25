موفّى هذا الاسبوع في المنستير: الملتقى الوطني للأطباء المبدعين

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الشروق أون لاين – مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنظم جمعية "طب، ثقافة، فن" التي يترأسها الدكتور والفنان التشكيلي عبد الباسط التواتي، الدورة الثانية من الملتقى الوطني للأطباء المبدعين يوميْ 27 و28 جانفي الجاري تحت شعار "الطب والفن بين الوظيفة والممارسة".
ويتضمّن برنامج الملتقى عدة فقرات تتوزع بين المداخلات العلمية والفكرية والورشات والقراءات الشعرية والمراوحات الموسيقية.
ويُفتتح الملتقى بعد ظهر السبت 27 جانفي الجاري بمعرض الفنّ التشكيلي بكلية الطب بالمنستير ثمّ تلتئم الجلسة العلمية التي تستضيف المفكر والفيلسوف يوسف الصديق ليقدم مداخلة بعنوان "صورة الطبيب في التراث العربي القديم" والأستاذة دلال الغربي التي تقدم مداخلة بعنوان "مبدعون بين الفنّ والعلم".
ويقدم الدكتور محمود بلعيد مداخلة بعنوان "البشير خريف كما عرفته " فيما تقدم الدكتورة كوثر اللطيف مداخلة بعنوانHTA et stress أما الدكتور علي الورتاني فيتحدث عن "إبراهيم ناجي بين الطبّ والأطلال" وفي ذات الجلسة يتحدث الأستاذ الناصر الصردي عن "صورة الطبيب في السينما بين الشيطنة والقداسة" وتقدم الأستاذة نورة الغالي مداخلة بعنوان : Quand le design médical contribue à la guérison ويختتم الدكتور هشام الزيدي الجلسة بمداخلة حول "الطبّ والفنّ، الواقع والطموحات".
وتكون السهرة شعرية موسيقية تحييها الجمعية الثقافية لكلية الطب بالمنستير بنزل الإقامة، فيا يتم تخصيص اليوم الثاني لورشة الفنّ التشكيلي.
الشروق أون لاين – مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنظم جمعية "طب، ثقافة، فن" التي يترأسها الدكتور والفنان التشكيلي عبد الباسط التواتي، الدورة الثانية من الملتقى الوطني للأطباء المبدعين يوميْ 27 و28 جانفي الجاري تحت شعار "الطب والفن بين الوظيفة والممارسة".
ويتضمّن برنامج الملتقى عدة فقرات تتوزع بين المداخلات العلمية والفكرية والورشات والقراءات الشعرية والمراوحات الموسيقية.
ويُفتتح الملتقى بعد ظهر السبت 27 جانفي الجاري بمعرض الفنّ التشكيلي بكلية الطب بالمنستير ثمّ تلتئم الجلسة العلمية التي تستضيف المفكر والفيلسوف يوسف الصديق ليقدم مداخلة بعنوان "صورة الطبيب في التراث العربي القديم" والأستاذة دلال الغربي التي تقدم مداخلة بعنوان "مبدعون بين الفنّ والعلم".
ويقدم الدكتور محمود بلعيد مداخلة بعنوان "البشير خريف كما عرفته " فيما تقدم الدكتورة كوثر اللطيف مداخلة بعنوانHTA et stress أما الدكتور علي الورتاني فيتحدث عن "إبراهيم ناجي بين الطبّ والأطلال" وفي ذات الجلسة يتحدث الأستاذ الناصر الصردي عن "صورة الطبيب في السينما بين الشيطنة والقداسة" وتقدم الأستاذة نورة الغالي مداخلة بعنوان : Quand le design médical contribue à la guérison ويختتم الدكتور هشام الزيدي الجلسة بمداخلة حول "الطبّ والفنّ، الواقع والطموحات".
وتكون السهرة شعرية موسيقية تحييها الجمعية الثقافية لكلية الطب بالمنستير بنزل الإقامة، فيا يتم تخصيص اليوم الثاني لورشة الفنّ التشكيلي.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-