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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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موفّى هذا الاسبوع في المنستير: الملتقى الوطني للأطباء المبدعين
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موفّى هذا الاسبوع في المنستير: الملتقى الوطني للأطباء المبدعين
25 جانفي 2018 | 11:01

الشروق أون لاين – مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنظم جمعية "طب، ثقافة، فن" التي يترأسها الدكتور والفنان التشكيلي عبد الباسط التواتي، الدورة الثانية من الملتقى الوطني للأطباء المبدعين يوميْ 27 و28 جانفي الجاري تحت شعار "الطب والفن بين الوظيفة والممارسة".

 ويتضمّن برنامج الملتقى عدة فقرات تتوزع بين المداخلات العلمية والفكرية والورشات والقراءات الشعرية والمراوحات الموسيقية.

ويُفتتح الملتقى بعد ظهر السبت 27 جانفي الجاري بمعرض الفنّ التشكيلي بكلية الطب بالمنستير ثمّ تلتئم الجلسة العلمية التي تستضيف المفكر والفيلسوف يوسف الصديق ليقدم مداخلة بعنوان "صورة الطبيب في التراث العربي القديم" والأستاذة دلال الغربي التي تقدم مداخلة بعنوان "مبدعون بين الفنّ والعلم".

 ويقدم الدكتور محمود بلعيد مداخلة بعنوان "البشير خريف كما عرفته " فيما تقدم الدكتورة كوثر اللطيف مداخلة بعنوانHTA et stress أما الدكتور علي الورتاني فيتحدث عن "إبراهيم ناجي بين الطبّ والأطلال" وفي ذات الجلسة يتحدث الأستاذ الناصر الصردي عن "صورة الطبيب في السينما بين الشيطنة والقداسة" وتقدم الأستاذة نورة الغالي مداخلة بعنوان : Quand le design médical contribue à la guérison  ويختتم الدكتور هشام الزيدي الجلسة بمداخلة حول "الطبّ والفنّ، الواقع والطموحات".

 وتكون السهرة شعرية موسيقية تحييها الجمعية الثقافية لكلية الطب بالمنستير بنزل الإقامة، فيا يتم تخصيص اليوم الثاني لورشة الفنّ التشكيلي.

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موفّى هذا الاسبوع في المنستير: الملتقى الوطني للأطباء المبدعين
25 جانفي 2018 | 11:01

الشروق أون لاين – مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنظم جمعية "طب، ثقافة، فن" التي يترأسها الدكتور والفنان التشكيلي عبد الباسط التواتي، الدورة الثانية من الملتقى الوطني للأطباء المبدعين يوميْ 27 و28 جانفي الجاري تحت شعار "الطب والفن بين الوظيفة والممارسة".

 ويتضمّن برنامج الملتقى عدة فقرات تتوزع بين المداخلات العلمية والفكرية والورشات والقراءات الشعرية والمراوحات الموسيقية.

ويُفتتح الملتقى بعد ظهر السبت 27 جانفي الجاري بمعرض الفنّ التشكيلي بكلية الطب بالمنستير ثمّ تلتئم الجلسة العلمية التي تستضيف المفكر والفيلسوف يوسف الصديق ليقدم مداخلة بعنوان "صورة الطبيب في التراث العربي القديم" والأستاذة دلال الغربي التي تقدم مداخلة بعنوان "مبدعون بين الفنّ والعلم".

 ويقدم الدكتور محمود بلعيد مداخلة بعنوان "البشير خريف كما عرفته " فيما تقدم الدكتورة كوثر اللطيف مداخلة بعنوانHTA et stress أما الدكتور علي الورتاني فيتحدث عن "إبراهيم ناجي بين الطبّ والأطلال" وفي ذات الجلسة يتحدث الأستاذ الناصر الصردي عن "صورة الطبيب في السينما بين الشيطنة والقداسة" وتقدم الأستاذة نورة الغالي مداخلة بعنوان : Quand le design médical contribue à la guérison  ويختتم الدكتور هشام الزيدي الجلسة بمداخلة حول "الطبّ والفنّ، الواقع والطموحات".

 وتكون السهرة شعرية موسيقية تحييها الجمعية الثقافية لكلية الطب بالمنستير بنزل الإقامة، فيا يتم تخصيص اليوم الثاني لورشة الفنّ التشكيلي.

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