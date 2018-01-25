بنزرت: القبض على 3 أشخاص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي

ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن أعوان منطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة، وبناء على معلومات حول استقطاب تلاميذ وحثّهم على التّدرّب على فنون الدّفاع الفردي (ما يعرف بقتال الشّوارع)، تمكّنوا أمس من القبض على ثلاثة أشخاص قاطنين بجهة "تينجة" (ولاية بنزرت) من "أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت الوزارة في بلاغ أن أحد الموقوفين هو شقيق عنصر إرهابي مودع حاليا بالسّجن.وقد أذنت النّيابة العموميّة اثر استشارتها، بإتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن الموقوفين ومواصلة الابحاث.