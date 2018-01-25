ايطاليا: قتيلان في خروج قطار عن سكته بالقرب من ميلانو

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت مسؤولة في اجهزة الانقاذ مقتل شخصين واصابة عشرة اشخاص بجروح خطيرة في خروج قطار عن سكته صباح الخميس بالقرب من مدينة ميلانو.

وقالت مسؤولة اجهزة الانقاذ في ميلانو كريستينا كوربيتا ان القطار خرج عن مساره لسبب لم يعرف بعد بالقرب من كبرى مدن الشمال الايطالي.

واضافت ان الحادث اسفر عن سقوط قتيلين واصابة عشرة اشخاص بجروح خطيرة ونحو مئة آخرين بجروح طفيفة.